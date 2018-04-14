مصر تمدد تفرض حالة الطوارئ 3 أشهر أخرى

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء الجمعة 13 أبريل/ نيسان، بتمديد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر أخرى اعتبارا.

© Sputnik . Sergei Guneev رئيس المخابرات المصرية يسلم محمود عباس رسالة هامة من السيسي

ونشرت الجريدة الرسمية نسخة من القرار جاء فيه:

تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من، صباح يوم السبت 14 أبريل/نيسان.

ونص القرار على أن "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين"، حسبما رويترز.

وأسند القرار إلى رئيس مجلس الوزراء اختصاصات رئيس الدولة المنصوص عليها في قانون الطوارئ، وتضمن عدد آخر من الجريدة قرار أصدره رئيس الوزراء شريف إسماعيل بتجديد فترات خاصة بفرض حظر التجول في مناطق من محافظة شمال سيناء التي ينشط فيها إرهابيون موالون لتنظيم "داعش" قتلوا مئات من أفراد الجيش والشرطة في السنوات الماضية.

وهاجم إرهابيون يطلقون على أنفسهم "ولاية سيناء" منذ إعلانهم مبايعة "داعش" في 2014 هجمات أيضا في القاهرة ومدن أخرى خارج شمال سيناء من بينها كنائس.

يذكر أن مصر فرضت حالة الطوارئ للمرة الأولى في أبريل/نيسان 2017 بعد تنفيذ تفجيرين في كنيستين أسفرا عن مصرع نحو 45 قتيلا، وتم تجديدها كل ثلاثة أشهر أو أكثر قليلا.