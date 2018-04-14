سيارات تجوب شوارع دمشق مصدرة الأغاني الوطنية تعبيرا عن التصدي للعدوان

أفاد مراسل "سبوتنيك" من العاصمة السورية أن سيارات خرجت تجول المدينة بأغاني وطنية تعبيرا عن رفضهم لقصف التي تتعرض له سوريا، مؤكدا أن دمشق ما تزال تعيش حياتها والكهرباء لم تنقطع والشوارع منارة.

© AFP 2018 / Mandel NGAN ماتيس: نبذل جهدنا لتفادي سقوط مدنيين في سوريا

دمشق — سبوتنيك . وقال مراسل سبوتنيك:

سيارات تجول في شوارع دمشق مصدرة الأغاني الوطنية تعبيرا عن التصدي للعدوان، كما أن التيار الكهربائي لم ينقطع في دمشق والشوارع منارة.

وكان مصدر أمني سور يقد صرح لوكالة "سبوتنيك" بأنه تم قصف مطار دمشق الدولي ومطار الضمير العسكري قريب دمشق بالإضافة للمركز البحوث العلمية، مشددا على أن منظومة الدفاعات الجوية التابعة للجيش السوري قامت بالرد.

قال التلفزيون الحكومي السوري إن الدفاعات الجوية السورية أسقطت 13 صاروخا أطلقت في هجوم بقيادة الولايات المتحدة على البلاد، اليوم السبت 14 أبريل/نيسان.

وأضاف أن الصواريخ أسقطت في منطقة الكسوة جنوبي العاصمة دمشق، وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ثلاثة مراكز للبحث العلمي أصيبت في الهجمات، اثنان في دمشق والثالث في منطقة حمص بالإضافة إلى قواعد عسكرية في دمشق، بحسب رويترز.