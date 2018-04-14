المشاهد الأولى من ضربات التحالف الثلاثي لدمشق وتصدي الدفاعات الجوية السورية (فيديو+صور)

الفيديوهات التي تم تداولها تظهر لحظة تصدي الدفاعات الجوية السورية لعمليات القصف.
الأمر الذي أدى الى إسقاط عدد كبير من صواريخ التحالف دون الوصول الى أهدافها.
Breaking: Another explosion in #Syria pic.twitter.com/8T1vfqjEd3— Arturas Kerelis (@arturaskerelis) ١٤ أبريل، ٢٠١٨
هذا و أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم: " أطلق أكثر من 100 صاروخ مجنح وصواريخ جو — أرض للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضد أهداف عسكرية ومدنية في الجمهورية العربية السورية من ناقلات بحرية أميركية و عبر الجو".
وأضافت الوزارة بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لجزء كبير من الصواريخ قبل وصوله الى أهدافها.
Breaking: Video shows Syrian air defense systems being activated in Damascus amidst U.S. strikes in the area. pic.twitter.com/GMUbWLIMjI— PM Breaking News (@PMBreakingNews) ١٤ أبريل، ٢٠١٨
يذكر بان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، اليوم السبت 14 أبريل/نيسان، إنه أمر بتوجيه "ضربات دقيقة" ضد سوريا ردا على الهجوم المزعوم بغاز سام والذي أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 60 قتيلا في السابع من أبريل الجاري.
Return defense fire in Damascus #Syria pic.twitter.com/LtdEr15pqM— Arturas Kerelis (@arturaskerelis) ١٤ أبريل، ٢٠١٨
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)