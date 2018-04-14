المشاهد الأولى من ضربات التحالف الثلاثي لدمشق وتصدي الدفاعات الجوية السورية (فيديو+صور)

انتشرت مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي للحظة تعرض العاصمة السورية دمشق في وقت مبكر من صباح اليوم السبت 14 أبريل/نيسان، لقصف من قوات التحالف الثلاثي والتي تضم أمريكا و فرنسا و بريطانية.

الفيديوهات التي تم تداولها تظهر لحظة تصدي الدفاعات الجوية السورية لعمليات القصف.

الأمر الذي أدى الى إسقاط عدد كبير من صواريخ التحالف دون الوصول الى أهدافها.

هذا و أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم: " أطلق أكثر من 100 صاروخ مجنح وصواريخ جو — أرض للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضد أهداف عسكرية ومدنية في الجمهورية العربية السورية من ناقلات بحرية أميركية و عبر الجو".

وأضافت الوزارة بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لجزء كبير من الصواريخ قبل وصوله الى أهدافها.

Breaking: Video shows Syrian air defense systems being activated in Damascus amidst U.S. strikes in the area. pic.twitter.com/GMUbWLIMjI — PM Breaking News (@PMBreakingNews) ١٤ أبريل، ٢٠١٨

يذكر بان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، اليوم السبت 14 أبريل/نيسان، إنه أمر بتوجيه "ضربات دقيقة" ضد سوريا ردا على الهجوم المزعوم بغاز سام والذي أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 60 قتيلا في السابع من أبريل الجاري.