مسيرات السوريين في دمشق تتحدى التحالف الثلاثي وضربته (فيديو+صور)

نزل المواطنون السوريون إلى شوارع العاصمة السورية دمشق اليوم السبت 14 أبريل/ نيسان، موجهين رسالة تحد واضحة للتحالف الثلاثي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

أفاد مراسل "سبوتنيك" من العاصمة السورية أن سيارات خرجت تجول المدينة بأغاني وطنية تعبيرا عن رفضهم للقصف الذي تتعرض له سوريا، مؤكدا أن دمشق ما تزال تعيش حياتها والكهرباء لم تنقطع والشوارع منارة.

المسيرات التي شهدت وجود أعلام روسيا وإيران إلى جانب العلم السوري، بالإضافة إلى الموسيقى الشعبية.

كما شكر المشاركون في هذه المسيرات الجيش السوري على تضحياته في سبيل حماية الأراضي السورية.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت 14 أبريل/نيسان، أمر بتوجيه "ضربات دقيقة" ضد سوريا ردا على الهجوم المزعوم بغاز سام والذي أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 60 قتيلا في السابع من أبريل الجاري.

#Syria #Damascus Now

Beginning of a gathering by the masses in the Umayaad square in support of the Syrian Army and to send a message of defiance to the triple aggression — Syrians Are Celebrating a "Victory" this morning in the Capital of Damascus. pic.twitter.com/KmCNWADUDz — Ivan Sidorenko (@IvanSidorenko1) ١٤ أبريل، ٢٠١٨

— Ivan Sidorenko (@IvanSidorenko1) ١٤ أبريل، ٢٠١٨

— Ivan Sidorenko (@IvanSidorenko1) ١٤ أبريل، ٢٠١٨