أفاد مصدر أمني لـوكالة "سبوتنيك" اليوم السبت، أن وحدات من قوى الأمن الداخلي السورية تدخل مدينة دوما بالغوطة الشرقية لدمشق.

موسكو — سبوتنيك. وقال المصدر الأمني: وحدات من قوى الأمن الداخلي السورية تدخل مدينة دوما بالغوطة الشرقية لدمشق.

© Sputnik . Mohammad Maarouf 79 حافلة تغادر دوما تقل الدفعة قبل الأخيرة من "جيش الإسلام"

وأضاف المصدر أن "مسلحي "جيش الإسلام" لايزالون يصعدون إلى الحافلات الثلاثين التي دخلت الليلة الماضية لإخراج آخر دفعة من المسلحين وعائلاتهم إلى جرابلس بريف إدلب".

في سياق متصل، أفاد مصدر أمني لمراسل "سبوتنيك"، بأن " 79 حافلة غادرت دوما باتجاه جرابلس بريف حلب تقل الدفعة قبل الأخيرة من مسلحي جيش الإسلام.

وقال المصدر الأمني: "إن 4008 أشخاص غادروا دوما عبر معبر مخيم الوافدين باتجاه جرابلس بريف حلب في الدفعة قبل الأخيرة لمسلحي جيش الإسلام وعائلاتهم".

وتضمنت هذه الدفعة بحسب المصدر "1481 مسلحا 1577 طفلا و 950 امرأة من عائلات المسلحين"، وكشف المصدر إن "عددا من قياديي جيش الإسلام غادروا دوما باتجاه جرابلس ضمن القافلة ذاتها بسياراتهم الشخصية".