المشاهد الأولى من مركز البحوث في برزة بعد تعرضه لقصف "العدوان الثلاثي" (فيديو)

تعرض مركز البحوث الواقع في منطقة برزة في العاصمة السورية دمشق، لضربة من قبل التحالف الثلاثي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية اليوم السبت 14 أبريل/نيسان، وقد حصلت "سبوتنيك" على فيديو حصري يصور حجم الأضرار التي لحقت بالمركز.

وجه التحالف الثلاثي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وبمشاركة كل من بريطانيا وفرنسا ضربة جوية لأهداف ومنشآت سورية، ادعت دول التحالف أن هذه المنشآت والأهداف مسؤولة عن تصنيع أسلحة كيميائية.

وتعرض مركز البحوث في برزة إلى هجوم من قبل دول التحالف، وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" فإن الصواريخ التي استهدفت مركز البحوث في برزة أدت إلى تدمير مبنى يحتوي على مركز تعليم ومخابر علمية وأن الأضرار اقتصرت على الماديات.

وشهدت سوريا فجر اليوم السبت 14 أبريل/ نيسان إلى قصف صاروخي شنته وحدات القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية، في وقت أعلنت القيادة العامة للجيش السوري أن الضربة الثلاثية، شملت إطلاق حوال 110 صواريخ باتجاه أهداف سورية في دمشق وخارجها، وأن منظومة الدفاع الجوي السورية تصدت لها وأسقطت معظمها.

كما أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن أكثر من 100 صاروخا مجنحا للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وصواريخ جو أرض استهدف منشآت عسكرية ومدنية في سوريا، وبأنه تم استهداف المنشآت السورية من قبل سفينتين أمريكيتين من البحر الأحمر وطائرات تكتيكية فوق البحر المتوسط وقاذفات " بي-1 بي" من منطقة التنف.