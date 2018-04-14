برلماني سوري: العدوان الثلاثي على سوريا تقاضي ثمن الهجمات من بعض الدول العربية

قال جمال الزغبي عضو مجلس الشعب السوري إن "العدوان الثلاثي" على سوريا فشل في تحقيق الأهداف المزعومة وإن الدفاعات السورية أسقطت معظم الصواريخ المعادية.

وأضاف الزغبي لـ"سبوتنيك" أن:

الولايات المتحدة وحلفاؤها أطلقوا نحو 100 صاروخ بعد أن تقاضوا ثمنها من السعودية وقطر إرضاء لهم.

وأشار البرلماني السوري إلى أن الصاروخ الذي سقط على دمشق استهدف مركزا للبحوث المدنية في جامعة دمشق ولم ينتج عنه خسائر بشرية، وأنه لا يوجد به أية مواد كيماوية حسب ما زعمت "قوات العدوان" وأن المركز يستخدم من قبل طلبة الجامعة فقط.

© Sputnik . Michael Klimentyev بوتين: ضرب سوريا يعتبر عدوانا واضحا ضد دولة ذات سيادة

وشدد الزغبي على أن الضربة فاشلة بكل المقاييس، وأنه من غير المتوقع شن ضربات أخرى، "خاصة أن توسيع الضربة سيؤدي إلى رد قوات التحالف مع سوريا وهو ما تخشاه الدول المعادية التي قامت بالضربة لإرضاء الدول الممولة لها".

وتعرضت سوريا فجر اليوم السبت 14 أبريل/ نيسان إلى قصف صاروخي شنته وحدات القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية، في وقت أعلنت القيادة العامة للجيش السوري أن الضربة الثلاثية، شملت إطلاق حوال 110 صواريخ باتجاه أهداف سورية في دمشق وخارجها، وأن منظومة الدفاع الجوي السورية تصدت لها وأسقطت معظمها.

كما أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن أكثر من 100 صاروخا مجنحا للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وصواريخ جو أرض استهدف منشآت عسكرية ومدنية في سوريا، وبأنه تم استهداف المنشآت السورية من قبل سفينتين أمريكيتين من البحر الأحمر وطائرات تكتيكية فوق البحر المتوسط وقاذفات " بي-1 بي" من منطقة التنف.



