مقتل 8 من الجيش المصري و14 إرهابيا في هجوم على معسكر وسط سيناء

قتل 8 عسكريين من الجيش المصري وأصيب 15 آخرين، في هجوم إرهابي، اليوم السبت، 14 أبريل/شباط، على معسكر للجيش المصري في وسط سيناء، في عملية أسفرت أيضا عن مقتل 14 من العناصر الإرهابية.

© REUTERS / الجيش المصري يعلن 18 تطورا جديدا في عملية سيناء

وذكر بيان الجيش المصري، أن "مجموعة من المسلحين حاولت اقتحام أحد معسكرات القوات المسلحة بمنطقة وسط سيناء مستغلة الظلام".

وأضاف: "تمكن حراس المعسكر من إحباط الهجوم واشتبكوا مع المسلحين بمختلف الأسلحة ووسائل النيران المتاحة، ما أدى إلى مقتل جميع المهاجمين الذين قام بعضهم بتفجير أحزمة ناسفة، مما أسفر عن مقتل 8 عسكريين، وإصابة 15 آخرين نتيجة لتطاير الشظايا.

وأعلن الجيش المصري في وقت سابق اليوم السبت، عن مقتل 27 من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة شمالي سيناء، في البيان رقم 19 للعملية الشاملة "سيناء 2018".

وخلال المداهمات الأمنية، تم اكتشاف وتدمير معسكر تدريب خاص بالتكفيريين، وتدمير والتحفظ على 15 عربة، وضبط وتدمير 43 دراجة نارية من دون لوحات معدنية، كما تم تدمير 150 ملجأ ووكرا ومخزنا عثر بداخلهم على كميات من الذخائر والوقود، وتم اكتشاف وتفجير 30 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمة.

وتطرق البيان، إلى اكتشاف وتدمير 20 مزرعة لنبات البانجو والخشخاش المخدر، وضبط سفينة مشتبه بها في البحر الأحمر عثر بداخلها على 1350 كيلو غرام من مخدر الهيروين الخام.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أصدر مساء أمس الجمعة، قرارا بتمديد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر أخرى اعتبارا من صباح اليوم السبت 14 أبريل/نيسان.