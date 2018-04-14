خبير عسكري سوري: الرد سيكون باستهداف قوات دول "العدوان الثلاثي" في سوريا

© AP Photo / Hassan Ammar صواريخ توماهوك لا تصل إلى أهدافها في سوريا (فيديو)

وأضاف عيسى لـ "سبوتنيك" ، أنه كان شاهدا على الصواريخ التي استهدفت دمشق والتي أسقط معظمها فيما سقط نحو أربعة صواريخ على مبنى حكومي ولم يسفر الأمر عن أية إصابات، وأن الصواريخ التي وجهت إلى المطارات العسكرية لم تصل إلى أهدافها.

وتابع أن الصواريخ التي استهدفت المطارات العسكرية في حمص تم إسقاطها قبل الوصول لأهدافها، حيث وصلت نسبة الصواريخ التي أسقطت من 70 إلى 80% وهو ما يؤكد فشل الضربة.

وشدد الخبير العسكري على أن الرد السوري سيكون من خلال خطوات متعددة أولها إعادة نشر الدفاعات الجوية في كل البقاع السورية بما يجعلها منطقة دفاعات جوية مغلقة.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت 14 أبريل/نيسان، أمر بتوجيه "ضربات دقيقة" ضد سوريا ردا على الهجوم المزعوم بغاز سام.