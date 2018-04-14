خبير عسكري سوري: الرد سيكون باستهداف قوات دول "العدوان الثلاثي" في سوريا

وتابع أن الصواريخ التي استهدفت المطارات العسكرية في حمص تم إسقاطها قبل الوصول لأهدافها، حيث وصلت نسبة الصواريخ التي أسقطت من 70 إلى 80% وهو ما يؤكد فشل الضربة.
وشدد الخبير العسكري على أن الرد السوري سيكون من خلال خطوات متعددة أولها إعادة نشر الدفاعات الجوية في كل البقاع السورية بما يجعلها منطقة دفاعات جوية مغلقة.
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت 14 أبريل/نيسان، أمر بتوجيه "ضربات دقيقة" ضد سوريا ردا على الهجوم المزعوم بغاز سام.
هذا وأيدت كل من بريطانيا وفرنسا هذه العملية و شاركتا في تنفيذها إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)