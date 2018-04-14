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13:28 14 أبريل/ نيسان 2018
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    وفد من الشخصيات الدينية في روسيا يزور دمشق - توزيع المساعدات الإنسانية - مفتي سوريا أحمد بدرالدين حسون

    مفتي سوريا يصف ضربة التحالف الثلاثي بأنها اعتداء على سوريا وروسيا وإيران والأمم المتحدة

    © Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
    العالم العربي
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    وصف مفتي سوريا أحمد بدر الدين حسون هجوم أمريكا وحلفائها بأنه عدوان على سوريا وروسيا وإيران والأمم المتحدة.

    الضربات التي طالت مركزي البحوث العلمية في برزة، سوريا 14 أبريل/ نيسان 2018
    © Sputnik . Yazan Kalash
    خبير عسكري سوري: الرد سيكون باستهداف قوات دول "العدوان الثلاثي" في سوريا
    تصريحات حسون هذه جائت خلال لقائه وفدا من البرلمانيين الروس.

    وأضاف قائلا:

    أعتقد أن اليوم هو واحد من أكثر الأيام الهامة في تاريخ سوريا على مدى السنوات الـ50 الماضية، وغدا لن يكون كما كان بالأمس.

    وتابع قائلا بأن ثلاث دول هاجمت دولة ذات سيادة.

    ووفقا للمفتي فإن قصف هذه الدول لسوريا يؤكد انتصار الجيش السوري على الإرهاب، كما أن روسيا تشارك سوريا في هذا النصر.

    وقال إن 120 صاروخ سوري أسقطوا 80 صاروخ.

    يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت 14 أبريل/نيسان، أمر بتوجيه "ضربات دقيقة" ضد سوريا ردا على الهجوم المزعوم بغاز سام والذي أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 60 قتيلا في السابع من أبريل/ نيسان الجاري.

    هذا وأيدت كل من بريطانيا وفرنسا هذه العملية وشاركتا في تنفيذها إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية.

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    الكلمات الدلالية:
    التحالف الثلاثي و التصعيد العسكري ضد سوريا, التحالف الثلاثي, التحالف الأمريكي, دمشق, ضربة, صواريخ, الجيش السوري, المفتي العام السوري أحمد بدر الدين حسون, سوريا
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