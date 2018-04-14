مفتي سوريا يصف ضربة التحالف الثلاثي بأنها اعتداء على سوريا وروسيا وإيران والأمم المتحدة

تصريحات حسون هذه جائت خلال لقائه وفدا من البرلمانيين الروس.

وأضاف قائلا:

أعتقد أن اليوم هو واحد من أكثر الأيام الهامة في تاريخ سوريا على مدى السنوات الـ50 الماضية، وغدا لن يكون كما كان بالأمس.

وتابع قائلا بأن ثلاث دول هاجمت دولة ذات سيادة.

ووفقا للمفتي فإن قصف هذه الدول لسوريا يؤكد انتصار الجيش السوري على الإرهاب، كما أن روسيا تشارك سوريا في هذا النصر.

وقال إن 120 صاروخ سوري أسقطوا 80 صاروخ.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت 14 أبريل/نيسان، أمر بتوجيه "ضربات دقيقة" ضد سوريا ردا على الهجوم المزعوم بغاز سام والذي أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 60 قتيلا في السابع من أبريل/ نيسان الجاري.

هذا وأيدت كل من بريطانيا وفرنسا هذه العملية وشاركتا في تنفيذها إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية.