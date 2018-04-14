منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مستمرة في نشر بعثتها لتقصي الحقائق في سوريا

وأضاف البيان أن "فريق البعثة يعمل بتعاون وثيق مع إدارة الأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن لتقييم الموقف، ولضمان سلامة الفريق".
يذكر أن مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، أعلن الخميس الماضي، عن وصول أول فريق من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى دمشق اليوم الخميس، فيما وصل الفريق الآخر أمس الجمعة 13 أبريل/ نيسان.
ويحقق مفتشو المنظمة في هجوم كيميائي مزعوم تنفيذه في مدينة دوما السورية الأسبوع الماضي.
ونفذت القوات الأميركية والبريطانية والفرنسية ضربات جوية في سوريا في الساعات الأولى من صباح اليوم ردا على الهجوم المزعوم.
وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة السورية، إن "أمريكا وفرنسا وبريطانيا نفذوا هجوما على مواقع داخل دمشق وخارجها بحوالي 110 صواريخ، وأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لها جميعا، وأسقطت أغلبها".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)