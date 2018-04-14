وزير خارجية تركيا: يجب ألا يبقى الأسد في السلطة

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاويش أوغلو، إن الرئيس السوري بشار الأسد يجب ألا يبقى في السلطة.

© AFP 2018 / TOBIAS SCHWARZ / POOL تركيا: أمريكا لم تستخدم قاعدة إنجريليك في ضربات سوريا

أنطاكيا- سبوتنيك وطالب وزير التركي، اليوم السبت 14 أبريل/ نيسان، بضرورة الانتقال إلى العملية السياسية في سوريا، وضرورة رحيل الأسد عن السلطة.

وتابع أوغلو، في تصريحات صحفية، "يجب ألا يبقي الأسد في السلطة، وإلا الأمر سيتصاعد، ويجب أن يتم الانتقال إلى العملية السياسية".

وأضاف "التدخل الأمريكي البريطاني الفرنسي فجر اليوم كان ضد النظام السوري وليس ضد الشعب، ولو كان ضد الشعب لعارضناه".

وكانت سوريا قد تعرضت، فجر اليوم السبت 14 أبريل/ نيسان، إلى قصف صاروخي شنته وحدات القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية، في وقت أعلنت القيادة العامة للجيش السوري أن الضربة الثلاثية، شملت إطلاق حوال 110 صواريخ باتجاه أهداف سورية في دمشق وخارجها، وأن منظومة الدفاع الجوي السورية تصدت لها وأسقطت معظمها.

كما أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن أكثر من 100 صاروخ مجنح للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وصواريخ جو أرض استهدف منشآت عسكرية ومدنية في سوريا، وبأنه تم استهداف المنشآت السورية من قبل سفينتين أمريكيتين من البحر الأحمر وطائرات تكتيكية فوق البحر المتوسط وقاذفات "بي-1 بي" من منطقة التنف.

وكانت وزارة الخارجية التركية أعلنت أن أنقرة ترحب بالعملية الثلاثية الأمريكية الفرنسية البريطانية على سوريا.

في حين قال بكر بوزداغ، نائب رئيس الوزراء التركي، إن القوات الأمريكية لم تستخدم قاعدة "إنجريليك" الجوية في تركيا في شن ضربات جوية على سوريا.