صحيفة: المغرب يسحب طائراته من التحالف العربي في اليمن

نقلت صحيفة مغربية عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة" قولها إن الجيش المغربي قرر استعادة سرب طائراته المشاركة في إطار التحالف العربي التي تقوده السعودية، والذي يشن حربا ضد جماعة "أنصار الله" في اليمن منذ 2015، بزعم دعم استعادة الحكومة الشرعية السيطرة على البلاد.

© REUTERS / Faisal Nasser وزير خارجية السودان يؤكد استمرار قوات بلاده ضمن التحالف العربي في اليمن

ووفقاً لموقع "الأيام 24" المغربي ، فقد ربط بعض المراقبين سحب المغرب لهذا السرب بتسارع الأحداث في الصحراء والمنطقة العزلة في حين اعتبر البعض أنها خطوة عادية.

ونقل الموقع المغربي عن مصادر وصفها بالمطلعة، قال إنه بتوجيه من، الجنرال دوكور دارمي عبد الفتاح الوراق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، قد تم أيضا استدعاء السرب المكون من 6 طائرات، الذي كان قد تم إرساله إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل رفعه للمعيار.

وأشار الموقع، إلى انقسام في الشارع المغربي بين مؤيد ومعارض للحرب التي تشارك فيها المغرب بقوات جوية في العملية العسكرية التي تقودها السعودية باليمن، زاعما نجاح مضادات أنصار الله في إسقاط مقاتلة مغربية من نوع إف 16 الأمريكية.

وكانت وزارة الدفاع السودانية، أعنلت تمسكها، باستمرار مشاركة قواتها ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في حرب اليمن.