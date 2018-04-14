صحيفة: المغرب يسحب طائراته من التحالف العربي في اليمن

ونقل الموقع المغربي عن مصادر وصفها بالمطلعة، قال إنه بتوجيه من، الجنرال دوكور دارمي عبد الفتاح الوراق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، قد تم أيضا استدعاء السرب المكون من 6 طائرات، الذي كان قد تم إرساله إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل رفعه للمعيار.
وأشار الموقع، إلى انقسام في الشارع المغربي بين مؤيد ومعارض للحرب التي تشارك فيها المغرب بقوات جوية في العملية العسكرية التي تقودها السعودية باليمن، زاعما نجاح مضادات أنصار الله في إسقاط مقاتلة مغربية من نوع إف 16 الأمريكية.
وكانت وزارة الدفاع السودانية، أعنلت تمسكها، باستمرار مشاركة قواتها ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في حرب اليمن.
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