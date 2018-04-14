أحزاب واتحادات تدين "الهجوم الثلاثي" على سوريا

أدان اتحاد الكتاب العرب في سوريا بأشد العبارات العدوان الثلاثي "الأمريكي البريطاني الفرنسي" على سوريا صباح اليوم واصفا إياه بـ"الهمجي" الذي يعكس صورة الغرور والصلف والغطرسة لدى منفذيه.

© AP Photo / Hassan Ammar منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مستمرة في نشر بعثتها لتقصي الحقائق في سوريا

وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية " سانا "، أشار الاتحاد في بيان له إلى أن العدوان جاء لرفع معنويات التنظيمات الإرهابية المجرمة التي تتوالى هزائمها أمام ضربات الجيش العربي السوري "مؤكدا وقوفه بكل عزم وإصرار إلى جانب قواتنا المسلحة الباسلة في تصديها البطولي للإرهاب وداعميه ومموليه".

وشدد الاتحاد على أن "أدباء سوريا وكتابها الذين طالتهم جرائم الإرهاب كانوا وسيبقون شركاء في صناعة مستقبل وطنهم سوريا".

من جهته لفت الاتحاد الرياضي العام في بيان له إلى أن "العدوان الثلاثي" على سوريا يأتي ليؤكد أن "العدو الصهيوني هو صاحب المصلحة الحقيقية في كل ما تشهده سوريا من قتل وتدمير للبنى التحتية عبر قوى مرتهنة لإرادته".

وجاء في البيان: "جماهير الرياضيين في سوريا تؤكد أن العدوان الثلاثي والحرب الإعلامية والضغوط الخارجية لن تخيفها وأنها مستعدة للتضحية والاستشهاد في سبيل حرية الوطن واستقلاله".

من جهته رأى الحزب الشيوعي السوري في بيان له أن "العدوان على سوريا دليل عجز المستعمرين وأعوانهم عن إسقاط سوريا وأضاف صفحة جديدة إلى السجل الأسود للاستعمار الأمريكي البريطاني والفرنسي المليء بالجرائم بحق شعوب العالم".

ولفت الحزب إلى أن "هذه العدوانية الإمبريالية الصهيونية لن تثني شعبنا السوري العريق عن تصديه للمستعمرين وإصراره في الدفاع عن الوطن والسيادة الوطنية الكاملة ووحدة تراب الوطن".

وأشار حزب العهد الوطني في بيان مماثل إلى أن العدوان الثلاثي على سوريا يرمي لحماية العدو الإسرائيلي وحفظ ماء وجه هذه الدول الداعمة للإرهاب التي ترى الهزيمة لحقت بمرتزقتها بعد تحرير الغوطة الشرقية مطالبا المجتمع الدولي بأن ينهض بمهامه للحفاظ على الشرعية الدولية والقانون الدولي.