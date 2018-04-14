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    سد النهضة

    أنباء جديدة عن "تمويل سد النهضة"...وتفاصيل اللقاء الرسمي في قطر

    Akhbarelyoum.com
    العالم العربي
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    أعلن المجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة لدعم مشروع سد النهضة، أنه تم جمع أكثر من 84 مليون بر إثيوبي (الدولار يساوي 27.52 بر) خلال الذكرى السابعة لوضع حجر الأساس للسد من بيع السندات المالية.

    رئيس وزراء إثيوبيا ـ الرئيس المصري
    © Sputnik . The Egyptian presidency
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    وقال رئيس تعبئة الموارد للمكتب، مكونن منجشا، لوكالة الأنباء الإثيوبية، إن السندات نفدت في جميع أنحاء البلاد من 19 مارس/آذار إلى 26 من الشهر.

    وأضاف منجشا أن الإثيوبيين كانوا نشطين بشكل كبير في دعم المشروع نتيجة حرصهم على استكمال بناء السد.

    ووفقا للمسؤول، كان من المخطط جمع أكثر من 100 مليون بر من بيع السندات المالية والتبرع.

    وأشار إلى أنه عند بدء مشروع بناء سد النهضة، تم التعهد بالمساهمة بنحو 12.4 مليار بر، ولكن "استطعنا حتى الآن جمع أكثر من 11 مليار بر".

    من جانبها، كشفت مفوضية شرطة العاصمة أديس أبابا أن أفراد شرطة أديس أبابا تبرعوا بأكثر من 89.8 مليون بر للسد.

    سد النهضة
    Akhbarelyoum.com
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    وصرح مفوض مفوضية الشرطة، يديغو سيوم، لوكالة الأنباء الإثيوبية، بأن أعضاء شرطة أديس أبابا يدعمون السد باستمرار إلى جانب دورهم الرئيسي في الحفاظ على أمن و استقرار المدينة.

    وذكرت الوكالة أن السفير الإثيوبي فوق العادة في قطر، متاسبيا تادس، أجرى محادثات مع رئيس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، حول العلاقات الثنائية والقضيا المشتركة بين البلدين.

    و خلال المحادثات شرح السفير الإثيوبي الأوضاع في البلاد، مؤكدا أن الإسراع في بناء المشروعات التي تم الاتفاق عليها بين البلدين سيطور العلاقة التعاونية الاقتصادية إلى مستوى أفضل، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.

    و أضاف أنه "من المعلوم قد يقوم رئيس الوزراء القطري بزيارة البلاد في أي وقت ممكن لتلبية الدعوة الموجهة له".

    سد النهضة الإثيوبى
    © AFP 2018 / ZACHARIAS ABUBEKER
    اجتماع ثلاثي لدول "سد النهضة" في الخرطوم

    ومن جانبه قال رئيس الوزراء القطري "إنني كنت أتابع انتقال السلطة في إثيوبيا بطريقة سلمية، وبذلك سأرسل التهاني لرئيس الوزراء الجديد الدكتور آبي أحمد للمرة الثانية".

    وأشار إلى أن "قطر ستعطي اهتماما كبيرا لتطوير العلاقة بين البلدين ولذا تعتني لتنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها بأسرع وقت ممكن"، معربا عن "رغبته في زيارة إثيوبيا".

    وأشارت الوكالة إلى أن "قطر قد اتفقت للعمل مع إثيوبيا في الصحة والفندقة والتعليم والمجالات الأخرى".

    يشار إلى أنه تم الاحتفال بالذكرى السابعة لوضع حجر الأساس للسد قبل أسبوعين وقد وصل بناؤه إلى أكثر من 65 في المئة، بحسب الوكالة.

    انظر أيضا:

    مصر ترد على اتهامات إثيوبية بإفشال مفاوضات سد النهضة
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    اجتماع ثلاثي لدول "سد النهضة" في الخرطوم
    ما الجديد في عودة مفاوضات سد النهضة المستمرة منذ ثلاث سنوات؟
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