الدفعة الأخيرة من "جيش الإسلام" غادرت دوما والمدينة أصبحت خالية من المسلحين

أفاد مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك" بأن الدفعة الأخيرة من مسلحي تنظيم "جيش الإسلام" خرجت، اليوم السبت، من دوما بالغوطة الشرقية لمحافظة ريف دمشق إلى محافظة حلب، بما يجعل البلدة خالية تماما من المسلحين.

© Sputnik . بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تباشر عملها غدا في مدينة دوما السورية

دمشق — سبوتنيك . وأفاد المصدر بـ"خروج الدفعة الأخيرة من مسلحي جيش الإسلام عبر معبر مخيم الوافدين باتجاه جرابلس بريف حلب"، موضحا أن هذه الدفعة "مؤلفة من 124 شخصا أقلتهم 7 حافلات إلى جرابلس بريف حلب".

وقال المصدر إنه "بخروج الدفعة الأخيرة من مسلحي جيش الإسلام تعتبر مدينة دوما خالية من السلاح والمسلحين".

وفي بيان له أمس الجمعة، أعلن قائد المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء يوري يفتوشينكو، أن الحياة في الغوطة الشرقية بدأت تعود إلى مجراها الطبيعي، وتوقفت الأعمال القتالية في مدينة دوما، وقد عاد 410 من السكان المحليين إلى منازلهم.