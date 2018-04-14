الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي يعلن مقتل 4 من عناصره

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، مقتل أربعة من عناصرها خلال قيامهم بعملية إعداد وتجهيز شرق رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت سرايا القدس، في بيان اليوم السبت، إن "أربعة من مجاهدينا الميامين ارتقوا أثناء الإعداد والتجهيز شرق مدينة رفح".

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وتضاربت أنباء عن مقتل الشبان الأربعة، وبوقت سابق من اليوم، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن المدفعية الإسرائيلية "أطلقت قذيفة على دراجة نارية ذات ثلاث عجلات كان يستقلها شبان فلسطينيون".

فيما أفاد شهود عيان لوكالة "سبوتنيك" بأن الشبان "كانوا ينقلون إطارات مطاطية شرق المدينة، وقد قتلوا باستهداف المدفعية الإسرائيلية".

إلا أن الجيش الإسرائيلي نفى تنفيذ أي ضربات في القطاع. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر (تويتر)، "نعيد ونؤكد: لم تنفذ أي غارة إسرائيلية في رفح" وجميع التقارير التي تزعم استهدافنا لمجموعة فلسطينيين عارية عن الصحة".

وتوترت الأوضاع على حدود غزة مع المستوطنات الإسرائيلية منذ 30 أذار/مارس، عقب اندلاع تظاهرات "العودة" الفلسطينية تزامنا مع احتفالات يوم الأرض، وأسفرت مواجهات المتظاهرين مع القوات الإسرائيلية عن مقتل 31 فلسطينيا ووقوع آلاف المصابين.

وكانت الضفة وغزة قد شهدتا مواجهات سابقا منذ كانون الأول/ديسمبر احتجاجا من الفلسطينيين على قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إليها.