شاهد بالفيديو والصور القصر الفخم الذي يستضيف زعماء العرب في السعودية

بدأ قادة الدول العربية في التوافد على المملكة العربية السعودية، للمشاركة في أعمال القمة العربية الـ29، والتي ستقام في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي في الظهران.

ويترأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أعمال القمة العربية، وكان وزراء الخارجية العرب قد اعتمدوا في اجتماعهم بالعاصمة الرياض مشاريع قرارات القمة على أن ترفع للقادة العرب يوم الأحد.

ويستضيف مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء" بالظهران وللمرة الأولى أعمال القمة العربية.

ويعد المركز الذي أنشأته شركة "أرامكو" السعودية، تحفة معمارية الهدف منها تجسيد رؤية المملكة نحو التحول للمجتمع المعرفي، وفقا لما نشرته وكالة "واس".

ويضم المبنى مكتبة عصرية ومركزا للابتكار وواحة للصغار تشكل أول متحف من نوعه للطفل في العالم العربي، ومتحف التاريخ الطبيعي، وقاعات للفنون، ومركز الأرشيف، وفي وسطه يوجد برج المعرفة الذي يقدم البرامج التعليمية للرواد من كل الأعمار.