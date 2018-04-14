مقتل 4 نشطاء فلسطينيين في انفجار بقطاع غزة

قالت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية إن أربعة من أعضائها قتلوا فيما بدا أنه انفجار عرضي في قطاع غزة اليوم السبت.

وقالت سرايا القدس، الجناح العسكري للحركة، في بيان "ارتقى شهداؤنا الأبرار إلى العلا… أثناء الإعداد والتجهيز شرق مدينة رفح". بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شرقي غزة

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن أربعة أشخاص قتلوا في الحادث. وقال مسعفون في الموقع بمنطقة رفح إن الانفجار وقع بسبب قذيفة دبابة إسرائيلية.

لكن متحدثا باسم الجيش الإسرائيلي قال إن الجيش ليس ضالعا في الأمر وقال "لا علم لدينا بأي ضربة إسرائيلية في المنطقة".

وتصاعدت أعمال العنف في قطاع غزة منذ 30 مارس/ آذار عندما بدأ فلسطينيون احتجاجات على الحدود مع إسرائيل.

وقتلت القوات الإسرائيلية 31 فلسطينيا وأصابت المئات منذ بدء الاحتجاجات مما أثار انتقادات دولية للطرق المميتة التي تستخدمها في الرد على الاحتجاجات.

وبدت المنطقة الحدودية هادئة إلى حد كبير اليوم السبت.

© REUTERS / Mussa Qawasma وفاة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي جنوبي قطاع غزة

ونصب المحتجون عدد من الخيام قرب الحدود في إطار الاحتجاجات التي دخلت أسبوعها الثالث وأطلق عليها اسم "مسيرة العودة الكبرى" في إحياء لمطلب منذ فترة طويلة بعودة اللاجئين الفلسطينيين لمنازل أجدادهم التي تقع حاليا في إسرائيل.

وأعلنت إسرائيل منطقة محظورة قرب السياج الحدودي مع القطاع.

وسحبت إسرائيل قواتها ومستوطنيها من القطاع في 2005. وتدير حركة (حماس) قطاع غزة وتصنفها إسرائيل والغرب على أنها جماعة إرهابية.

وتفرض إسرائيل حصارا بحريا على القطاع وتضع قيودا على تنقل الأفراد والبضائع عبر الحدود متعللة بأسباب أمنية.