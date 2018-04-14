لأول مرة منذ تحريرها... العاصمة عدن تعلن عن نبأ سار لشعب اليمن

أعلن البنك المركزي اليمني عن إعادة تمويل استيراد السلع الأساسية عبر توفير العملة بسعر خاص للتجار من خلال فتح الاعتمادات من قبل البنك المركزي عبر البنوك المحلية اليمنية ابتداء من يونيو/حزيران القادم.

وقالت مصادر حضرت لقاء قيادة البنك المركزي بالغرفة التجارية بالعاصمة عدن وممثلي البنوك التجارية ورجال أعمال، إن قيادة البنك أبلغتهم أن قرار تعويم سعر الصرف للعملات الاجنبية قيد الدراسة من قبل لجنة السياسات النقدية وسيتم اتخاذ القرار المناسب قريبا.

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وأوضح البنك المركزي أن هناك إجراءات أخرى من شأنها الحد من المضاربة على العملات في السوق إلى جانب تمويل استيراد السلع الاساسية والتي تشمل الجزء الأكبر من الطلب على العملات الاجنبية في الأسواق.

وفيما يخص إعادة تعزيز ثقة العملاء بالبنوك المحلية أعلن البنك المركزي العمل مع البنوك التجارية لاستعادة حساباتها المغلقة في البنوك الخارجية.

وسيعمل البنك على إلزام دول التحالف والمنظمات الاقليمية والدولية، بتحويل كل نفقاتها وتمويلاتها عبر البنك المركزي والبنوك التجارية في اليمن وليس عبر الصرافين.

وشدد محافظ البنك المركزي على التزام الدولة بضمان المديونية الداخلية، وتحديدا الخاصة بالبنوك المحلية.