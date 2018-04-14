الجيش السوري: إخراج جميع الإرهابيين من دوما والبدء بإزالة الألغام والمفخخات

© REUTERS / OMAR SANADIKI الدفعة الأخيرة من "جيش الإسلام" غادرت دوما والمدينة أصبحت خالية من المسلحين

وقال الجيش السوري في بيان أذاعه التلفزيون السوري الرسمي إنه بالتزامن مع التصدي للعدوان الثلاثي على سوريا الذي شنته أمريكا وفرنسا وبريطانيا فجر اليوم السبت، وبعد سلسلة من العمليات المركزة على مدار أسبوع، أتمت وحدات من القوات المسلحة والحليفة والرديفة عملية تطهير الغوطة الشرقية بكامل بلداتها وقراها من التنظيمات المسلحة، وذلك بعد إخراج جميع الإرهابيين من مدينة دوما آخر معاقل الإرهابيين في الغوطة الشرقية.

وأشار بيان الجيش السوري إلى أنه على الفور باشرت وحدات الهندسة بتفتيش الساحات والممرات لإزالة المفخخات والألغام التي زرعها الإرهابيون في مدينة دوما بغية تمكين بقية الوحدات من تأمين المناطق المحررة وتجهيزها لعودة المدنيين إلى منازلهم آمنين. وقال بيان الجيش السوري: تم حتى الآن ضبط العديد من مصانع الأسلحة والذخيرة ومستودعات الأسلحة كما تم الكشف عن العديد من مستودعات الأغذية التي كان يحتكرها الإرهابيون ويقومون بتجويع الأهالي وابتزازاهم بلقمة عيشهم…. كما تم العثور على مستشفيات وعدد كبير من الأنفاق.

وأضاف البيان:

يأتي هذا الانتصار الكبير في اقتلاع الإرهاب كنتيجة طبيعية لالتفاف الشعب حول الجيش العربي السوري وهذا ما ظهر جانب جلي منه حينما خرج مختلف أهالي مناطق الغوطة الشرقية إلى الشوارع مطالبين الجيش العربي السوري بتحريرهم من الإرهاب واستعادة الأمن والأمان.

ومضى بيان الجيش قائلا: إن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة إذ تثبت كما دائما بالأفعال لا بالأقوال أنها الحريصة على حياة المواطنين وأمنهم وحمايتهم… تعيد تأكيدها بعد تصديها للعدوان الثلاثي فجر اليوم بأنها لن تتوقف عن محاربة الإرهاب واجتثاثه أينما حل على تراب سوريا مهما حمته ورعته الدول الداعمة له وصولا إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى جميع أراضي الجمهورية العربية السورية.