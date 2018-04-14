مركز المصالحة يعلن مصير العملية الإنسانية في الغوطة عقب ضرب سوريا

أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء يوري يفتوشينكو، عن خروج جميع المسلحين من مدينة دوما السورية، حيث خرج آخر 3976 مسلحا وأفراد عائلاتهم من دوما نهار اليوم السبت، ليصل إجمالي عدد من خرج من المسلحين وأفراد عائلاتهم الى 21145 شخص.

موسكو — سبوتنيك. وقال رئيس مركز المصالحة: "يوم أمس خرج على متن 107 حالفة آخر 3976 مسلحا مع أفراد عائلاتهم أبدوا رغبة بمغادرة دوما، وبذلك اكتمل خروج المسلحين من المدينة بشكل كامل، وإجمالي عدد من غادر المدينة 21145 مسلحا مع افراد عائلاتهم".

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وأكد رئيس مركز المصالحة أن العملية الإنسانية في الغوطة الشرقية لم تتوقف بغض النظر عن ضربات الدول الغربية على دمشق وضواحيها.

وأضاف "بغض النظر عن الضربات الصاروخية لقوات التحالف على دمشق وضواحيها العملية الإنسانية في الغوطة لم تتوقف".

وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، في وقت مبكر من اليوم السبت، نفذوا هجوما صاروخيا على سوريا، ردا على الهجوم الكيميائي المزعوم في الغوطة الشرقية، والتي بدورها نفتها السلطات السورية بشكل قاطع.

وذكرت السلطات السورية مرارا أن جميع المخزونات من المواد الكيميائية قد تم إخراجها من سوريا تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.