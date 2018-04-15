أمير قطر لن يشارك في القمة العربية (فيديو)

صرح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشؤون الإعلام، حسام زكي، بأن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لن يشارك في القمة العربية المقررة اليوم الأحد في المملكة العربية السعودية.

تصريحات زكي هذه جائت في تصريح لقناة "cbc" المصرية، حيث أكد بأن التمثيل القطري سيكون على مستوى مندوبها الدائم في الجامعة.

وحول القضايا التي ستتم مناقشتها أضاف زكي في مقابلة أخرى، بأن القضية الفلسطينية ستكون محور المباحثات العربية وبخاصة بعد الموقف الأمريكي بنقل سفارتها الى القدس.

وأشار زكي الى عدد المشاركين في القمة العربية الـ29 والتي بلغ عددهم 17 ملكا و رئيسا، من أصل 22 دولة وهو مايعتبر تمثيلا كبيرا لعدد الدول المشاركة.