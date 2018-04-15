الملك سلمان: نستضيف قمة "الظهران" للتعامل مع التحديات

رحب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بالقادة العرب المشاركين في القمة العربية الـ29، التي تنطلق اليوم بمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي في مدينة الظهران شرقي المملكة.

وقال الملك سلمان في تغريدة على "تويتر": "تسعد المملكة العربية السعودية، باجتماع الأشقاء في قمة الظهران التي تتضافر فيها الجهود والنوايا الصادقة لوحدة الرؤى، والتعامل مع كل التحديات، بالقوة والإرادة والتنسيق المشترك".

تسعد المملكة العربية السعودية، باجتماع الأشقاء في #قمة_الظهران التي تتضافر فيها الجهود والنوايا الصادقة لوحدة الرؤى، والتعامل مع كل التحديات، بالقوة والإرادة والتنسيق المشترك. — سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) ١٥ أبريل، ٢٠١٨

​ومن المقرر أن تنطلق اليوم الأحد في مدينة الظهران بشرق المملكة العربية السعودية، أعمال القمة العربية الـ29، وسط تحديات كبيرة تواجهها المنطقة العربية، خاصة مع تعرض سوريا أمس السبت لضربة ثلاثية نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة بريطانيا وفرنسا.