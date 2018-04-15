وزير النقل المصري: لن يكون للعرب دور دولي إلا بالتكتل الاقتصادي

قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل المصري، إن العالم يشهد تحولات اقتصادية مهمة تتجه نحو تشكيل وتكوين التكتلات الاقتصادية الكبرى وسوق تنافسية عالمية، تمتد بين كل أطراف العالم، وهذا الاتجاه من أهم الظواهر التي تسهم في تشكيل النظام الاقتصادي العالمي الجديد.

© Sputnik . Alexandr Youreev التعاون مع دول الجوار وتعزيز العمل العربي يتصدران اجتماع وزراء الخارجية العرب

وتابع وزير النقل المصري، خلال كلمته في افتتاح أعمال الدورة 60 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، والتي وصلت " سبوتنيك " نسخة منها، اليوم الأحد، 15 أبريل/ نيسان، 2018، أن تلك الدورة تتناول على جدول أعمالها: إنشاء إطار عربي للتعاون بين الدول العربية للتحقيق في الحوادث البحرية ، وإنشاء مركز خبرة عربي للمساهمة في إجراءات التحقيق في الحوادث البحرية، والتقرير النهائي لورشة عمل وضع آلية لإنشاء شركتين قطاع خاص للنقل البحري، بجانب نتائج ورشة العمل الخاصة حول اقتراح إنشاء تكتل بحري عربي.

وأضاف عرفات أن قطاع النقل والمواصلات أحد أهم القطاعات الحيوية والتي ترتبط بشكل وثيق ومباشر بكافة القطاعات الأخرى، وتعد شبكات النقل العصب الرئيسي الذي تقوم عليه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ تتأثر اقتصاديات الدول ومعدلات النمو بها بصورة كبيرة بمدى كفاءة شبكات ووسائل النقل البري والبحري والنهري والجوي.

وأوضح وزير النقل المصري أنه "من الصعب على العرب أن يكون لهم دور في النظام الاقتصادي العالمي الجديد، إلا من خلال تكوين تكتل اقتصادي عربي فعال للتعامل مع التكتلات العالمية".