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14:48 15 أبريل/ نيسان 2018
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    رئيس الحكومة حيدر العبادي

    العبادي يدعو إلى "ثورة" لحماية المال العام

    © AFP 2018 / Adam Berry
    العالم العربي
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    أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الأحد، أن الحكومة "لن تتردد" أمام فتح أي ملف فساد، داعيا إلى "ثورة" لحماية المال العام وتحقيق العدالة الاجتماعية.

    القوات العراقية التي تسعى لتحرير الساحل الأيمن لمدينة الموصل
    © REUTERS / SUHAIB SALEM
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    وقال العبادي في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الوزاري السادس للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، بحسب بيان لمكتبه نشرته قناة "السومرية" العراقية: "إننا لم نتمكن من الانتصار على داعش لولا محاربتنا للفساد، فهناك علاقة بين الفاسدين والإرهاب وإننا إذ نستعيد بلدنا وأرضنا ومواطنينا نؤكد عزمنا على حماية المال العام ومسؤوليتنا جميعا حمايته كل من موقعه".

    وأضاف: "لن نتردد أمام فتح أي ملف فساد سواء كان المتهم هذا الشخص أو ذاك، والفاسدون يعرفون جيدا جدية العمل الذي نقوم به وخطورته عليهم"، فيما أشار إلى أن "عدم توزيع الثروة بشكل عادل هو فساد ولايجوز ان يستأثر القلة بالثروة على حساب عامة الشعب".

    وأكد العبادي: "إننا بحاجة لثورة لحماية المال العام وتحقيق العدالة الاجتماعية ولا يمكن محاربة الفساد بالطرق التقليدية"، داعيا إلى "نظرة جذرية لمكافحة الفساد".

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    وتابع أنه "ليس من الإنصاف التقليل من الخطوات التي اتبعناها لتقليل حجم الفساد، فهناك آلاف ملفات التحقيق التي فتحت في قضايا كبيرة وتم إحالة الكثير من المتهمين للتحقيق والنزاهة وصدرت بحقهم أحكام قضائية مختلفة".

    يشار إلى أن رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد، الأربعاء (11 أبريل/نيسان 2018)، أهمية متابعة جميع القضايا المتعلقة بالفساد ورفع تقرير عنها.

    وكانت هيئة النزاهة العامة في العراق (حكومية تتولى مهمة ملاحقة الفاسدين)، كشفت مطلع العام الجاري، عن إصدار أكثر من ألفي أمر اعتقال بتهم تتعلق بالفساد في البلاد خلال 2017، من بينهم 290 مسؤولا حكوميا بينهم وزراء.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار الفساد, أخبار العراق, الفساد الحكومي, الحكومة العراقية, حيدر العبادي, العراق
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