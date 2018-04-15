الأسد: العدوان على سوريا ترافق مع حملة أكاذيب في مجلس الأمن من نفس دول العدوان

أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن "العدوان الثلاثي بالصواريخ على سوريا ترافق مع حملة من التضليل والأكاذيب في مجلس الأمن من قبل نفس دول العدوان ضد سوريا وروسيا".

© REUTERS / SANA الأسد: سوريا يلزمها من 10 إلى 15 عاما لإعادة إنعاش الاقتصاد

وأشار الرئيس الأسد خلال اللقاء مع وفد حزب "روسيا الموحدة" الحاكم في جمهورية روسيا الاتحادية إلى أن هذا التضليل يثبت مرة أخرى أن البلدين (روسيا وسوريا) يخوضان معركة واحدة ليس فقط ضد الإرهاب بل أيضا من أجل حماية القانون الدولي القائم على احترام سيادة الدول وإرادة شعوبها".

وفي إطار العلاقات الثنائية لفت الرئيس الأسد إلى ضرورة وضع آليات تنفيذية لتفعيل التعاون الاقتصادي بين البلدين ولا سيما في مجال إعادة إعمار سوريا مشيرا في الوقت نفسه إلى أهمية التعاون البرلماني القائم بين البلدين في المحافل الدولية "خاصة وأننا نشهد حاليا إعادة رسم للخريطة السياسية العالمية". بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

من جانبهم دان أعضاء الوفد العدوان الثلاثي على سوريا مؤكدين أنه انتهاك واضح للمواثيق الدولية ويأتي في وقت يسعى فيه السوريون لإعادة الاستقرار والمضي في عملية إعادة إعمار ما دمره الإرهاب.

كما شدد أعضاء الوفد على رغبة الجانب الروسي في ترسيخ التعاون مع سوريا في مجالات الاقتصاد وإعادة الإعمار وعقد اتفاقيات شراكة بين المدن والأقاليم في كلا البلدين.

ويضم الوفد الذي يرأسه اندريه تورشاك نائب رئيس المجلس الفيدرالي في جمهورية روسيا الاتحادية عددا من البرلمانيين وحاكم محافظة خانتي مانسيسك.

يتبع…