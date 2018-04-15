الأسد: العدوان على سوريا ترافق مع حملة أكاذيب في مجلس الأمن من نفس دول العدوان

وفي إطار العلاقات الثنائية لفت الرئيس الأسد إلى ضرورة وضع آليات تنفيذية لتفعيل التعاون الاقتصادي بين البلدين ولا سيما في مجال إعادة إعمار سوريا مشيرا في الوقت نفسه إلى أهمية التعاون البرلماني القائم بين البلدين في المحافل الدولية "خاصة وأننا نشهد حاليا إعادة رسم للخريطة السياسية العالمية". بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
من جانبهم دان أعضاء الوفد العدوان الثلاثي على سوريا مؤكدين أنه انتهاك واضح للمواثيق الدولية ويأتي في وقت يسعى فيه السوريون لإعادة الاستقرار والمضي في عملية إعادة إعمار ما دمره الإرهاب.
كما شدد أعضاء الوفد على رغبة الجانب الروسي في ترسيخ التعاون مع سوريا في مجالات الاقتصاد وإعادة الإعمار وعقد اتفاقيات شراكة بين المدن والأقاليم في كلا البلدين.
ويضم الوفد الذي يرأسه اندريه تورشاك نائب رئيس المجلس الفيدرالي في جمهورية روسيا الاتحادية عددا من البرلمانيين وحاكم محافظة خانتي مانسيسك.
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