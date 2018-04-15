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14:47 15 أبريل/ نيسان 2018
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    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    متخصص في الشأن الأمريكي: ترامب خسر معركة دبلوماسية مهمة في سوريا

    © Sputnik . Michael Klimentyev
    العالم العربي
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    قال المتخصص في الشأن الأمريكي الدكتور أيمن عبدالشافي، إن الهجمة العسكرية الضعيفة، التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا في سوريا، تسببت في خسارة دونالد ترامب معركة دبلوماسية مهمة.

    الضربات التي طالت مركزي البحوث العلمية في برزة، سوريا 14 أبريل/ نيسان 2018
    © Sputnik . Yazan Kalash
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    وأوضح، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد 15 إبريل/ نيسان، أن "مندوبي ترامب لدى المحافل الدولية المختلفة، لا يستطيعون الآن الحديث عن امتلاك الدولة السورية أسلحة كيميائية، خاصة بعدما جاءت الهجمات العسكرية ضعيفة، ورغم ذلك أعلن البنتاغون أن الضربات قضت على مصادر السلاح الكيميائي في سوريا".

    وأضاف الأكاديمي المصري، أن"الهجمات العسكرية ضد المواقع السورية كانت محدودة، وهذه "المحدودية" لم تكن من باب المصادفة، إذ إن الرئيس الأمريكي يدرك جيدا أنه وضع بلاده في مأزق حرج، وكان لزاما عليه توجيه هذه الضربات حفظا لماء وجهه، ولكنه في الوقت نفسه يدرك أنه سيواجه موجة رفض عالمية شديدة، وهو ما حدث بالفعل".

    وتابع:

    يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تيارين داخل البيت الأبيض والإدارة كلها، التيار الأول يؤيد توجيه الضربات العسكرية إلى مواقع عسكرية سورية، مع الحرص على عدم امتداد النيران لأي أهداف مدنية، والتيار الثاني يرفض الوجود الأمريكي في سوريا، وضرورة عدم إقحام أمريكا في الأزمات السياسية في المنطقة، لعدم تأجيج الصراعات هناك.

    ترامب
    © AP Photo / Susan Walsh
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    ولفت الخبير في الشأن الأمريكي إلى أن أي هجمات مستقبلية أو ادعاء حدوث هجمات بالسلاح الكيميائي، يلزم أمريكا بأن تحارب إلى جانب الجيش السوري، لأنها ستكون متأكدة حينها من أن التنظيمات الإرهابية في سوريا هي مصدر هذه الأسلحة، وسيكون من الصعب عليها جدا أن تقنع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالعكس.

    يذكر أن الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، كانت قد نفذت في وقت مبكر من أمس السبت، هجوما صاروخيا على سوريا ردا على الهجوم الكيميائي المزعوم في الغوطة الشرقية، والذي نفت السلطات السورية مسؤوليتها عنه بشكل قاطع، وذكرت السلطات السورية مرارا أن جميع المخزونات من المواد الكيميائية قد تم إخراجها من سوريا تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

    وكانت دول غربية قد اتهمت دمشق، في وقت سابق، باستخدام السلاح الكيميائي في مدينة دوما السورية بالغوطة الشرقية. وفندت موسكو، من جانبها، مزاعم غربية تدعي بأن الجيش السوري ألقى قنبلة تحوي مادة الكلور على تلك المدينة.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار سوريا, أخبار مصر, العدوان الثلاثي على سوريا, ضرب سوريا, الحكومة السورية, دونالد ترامب, سوريا
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