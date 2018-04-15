بعد رسالة ابن سلمان... طائرة سودانية تتحرك فجرا بقيادات عسكرية

غادر الفريق أول دكتور ركن كمال عبد المعروف الماحي، رئيس هيئة الأركان السودانية المشتركة، على رأس وفد رفيع المستوى متوجها إلى المملكة العربية السعودية.

© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah بعد قرار السودان بشأن حرب اليمن... محمد بن سلمان يتصل بالبشير

وذكرت وكالة السودان للأنباء أن الوفد غادر للمشاركة في حضور ختام فعاليات التمرين الميداني المشترك (درع الخليج 1) والذي تنظمه المملكة بمنطقة الدمام وبمشاركة القوات المسلحة لعدد من الدول بما فيها السودان ودول التحالف العربي والإسلامي.

وكان بيان صادر عن وزارة الدفاع السودانية ذكر أن وزير الدفاع السوداني، عوض محمد أحمد بن عوف استقبل في مكتبه، يوم الأحد الماضي، السفير السعودي بالخرطوم، علي حسن جعفر، والذي "سلمه رسالة خطية من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع السعودي، لحضور الحفل الختامي والعروض العسكرية المصاحبة للتمرين المشترك، درع الخليج 1، والتي ستقام يوم الاثنين 16 نيسان/ إبريل بالمنطقة الشرقية".

وكانت وزارة الدفاع السودانية، أعلنت تمسكها باستمرار مشاركة قواتها ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في حرب اليمن.

ولم يتطرق وزير الدولة للدفاع الفريق علي سالم لدى تقديمه بيانا في جلسة مغلقة في البرلمان، إلى الأنباء التي تحدثت عن مصرع وإصابة العشرات من القوات السودانية في كمين قبل أيام، وفقا لموقع "سودان تربيون".

وبحسب نواب حضروا الجلسة التي منعت عنها التغطية الإعلامية فإن الوزير أكد أن "مشاركة القوات المسلحة في حرب اليمن طبيعية وهذه ليست أول مرة تشارك فيها قوات سودانية بحرب خارج البلاد".

© AFP 2018 / Ashraf Shazly تفاصيل الجلسة المغلقة...السودان يحسم مصير مشاركته في حرب اليمن

وطالب نواب عن حركة "الإصلاح الآن" في البرلمان الأسبوع الماضي، بسحب القوات السودانية من حرب اليمن، وذلك في أعقاب تغريدات لناشطين تابعين لجماعة "أنصار الله" على موقع "تويتر" تدعو لتوجيه ضربات جوية صوب الخرطوم أسوة بالصواريخ التي أطلقت غير مرة، باتجاه السعودية واعترضتها الدفاعات الجوية للمملكة.

وأعلنت جماعة "أنصار الله" مقتل وإصابة عشرات الضباط والجنود السودانيين، يوم السبت 7 أبريل/ نيسان، بجبهة ميدي بمحافظة حجة.

ووزع الإعلام الحربي مشاهد تظهر الاشتباكات بين "أنصار الله" والقوات السودانية في صحراء ميدي، حسب موقع قناة المسيرة التابعة لجماعة "أنصار الله".

وتعرضت القوات السودانية إلى كمين من "أنصار الله" ما أدى لمقتل وإصابة العشرات من القوات السودانية، وكذلك إعطاب آليات تابعة للتحالف العربي.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو، شدد على الالتزام بتوجيهات الرئيس السوداني عمر البشير، في الدفاع عن السعودية ودول الخليج علاوة على المشاركة مع التحالف العربي في اليمن.