تسجيل
16:34 15 أبريل/ نيسان 2018
مباشر
    بحث
    مناورات عسكرية سودانية سعودية بمدينة مروي شمال السودان، 9 أبريل نيسان 2017

    بعد رسالة ابن سلمان... طائرة سودانية تتحرك فجرا بقيادات عسكرية

    © AFP 2018 / Ashraf Shazly
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 02

    غادر الفريق أول دكتور ركن كمال عبد المعروف الماحي، رئيس هيئة الأركان السودانية المشتركة، على رأس وفد رفيع المستوى متوجها إلى المملكة العربية السعودية.

    الرئيس السوداني عمر البشير
    © REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah
    بعد قرار السودان بشأن حرب اليمن... محمد بن سلمان يتصل بالبشير
    وذكرت وكالة السودان للأنباء أن الوفد غادر للمشاركة في حضور ختام فعاليات التمرين الميداني المشترك (درع الخليج 1) والذي تنظمه المملكة بمنطقة الدمام وبمشاركة القوات المسلحة لعدد من الدول بما فيها السودان ودول التحالف العربي والإسلامي.

    وكان بيان صادر عن وزارة الدفاع السودانية ذكر أن وزير الدفاع السوداني، عوض محمد أحمد بن عوف استقبل في مكتبه، يوم الأحد الماضي، السفير السعودي بالخرطوم، علي حسن جعفر، والذي "سلمه رسالة خطية من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع السعودي، لحضور الحفل الختامي والعروض العسكرية المصاحبة للتمرين المشترك، درع الخليج 1، والتي ستقام يوم الاثنين 16 نيسان/ إبريل بالمنطقة الشرقية".

    وكانت وزارة الدفاع السودانية، أعلنت تمسكها باستمرار مشاركة قواتها ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في حرب اليمن.

    ولم يتطرق وزير الدولة للدفاع الفريق علي سالم لدى تقديمه بيانا في جلسة مغلقة في البرلمان، إلى الأنباء التي تحدثت عن مصرع وإصابة العشرات من القوات السودانية في كمين قبل أيام، وفقا لموقع "سودان تربيون".

    وبحسب نواب حضروا الجلسة التي منعت عنها التغطية الإعلامية فإن الوزير أكد أن "مشاركة القوات المسلحة في حرب اليمن طبيعية وهذه ليست أول مرة تشارك فيها قوات سودانية بحرب خارج البلاد".

    مناورات عسكرية سودانية سعودية بمدينة مروي شمال السودان، 9 أبريل نيسان 2017
    © AFP 2018 / Ashraf Shazly
    تفاصيل الجلسة المغلقة...السودان يحسم مصير مشاركته في حرب اليمن
    وطالب نواب عن حركة "الإصلاح الآن" في البرلمان الأسبوع الماضي، بسحب القوات السودانية من حرب اليمن، وذلك في أعقاب تغريدات لناشطين تابعين لجماعة "أنصار الله" على موقع "تويتر" تدعو لتوجيه ضربات جوية صوب الخرطوم أسوة بالصواريخ التي أطلقت غير مرة، باتجاه السعودية واعترضتها الدفاعات الجوية للمملكة.

    وأعلنت جماعة "أنصار الله" مقتل وإصابة عشرات الضباط والجنود السودانيين، يوم السبت 7 أبريل/ نيسان، بجبهة ميدي بمحافظة حجة.

    ووزع الإعلام الحربي مشاهد تظهر الاشتباكات بين "أنصار الله" والقوات السودانية في صحراء ميدي، حسب موقع قناة المسيرة التابعة لجماعة "أنصار الله".

    وتعرضت القوات السودانية إلى كمين من "أنصار الله" ما أدى لمقتل وإصابة العشرات من القوات السودانية، وكذلك إعطاب آليات تابعة للتحالف العربي.

    وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو، شدد على الالتزام بتوجيهات الرئيس السوداني عمر البشير، في الدفاع عن السعودية ودول الخليج علاوة على المشاركة مع التحالف العربي في اليمن.

    انظر أيضا:

    "نقطة خلاف واحدة ما زالت باقية"... وزير خارجية السودان يعلن اتفاقا جديدا بشأن سد النهضة
    بعد قرار السودان بشأن حرب اليمن... محمد بن سلمان يتصل بالبشير
    تفاصيل الجلسة المغلقة...السودان يحسم مصير مشاركته في حرب اليمن
    البشير يبدأ في تهدئة الأوضاع داخل السودان بإصدار قرار جمهوري
    بعد مقتل جنوده... هل ينسحب السودان من التحالف
    الكلمات الدلالية:
    أخبار السودان, أخبار السعودية, درع الخليج, الجيش السوداني, محمد بن سلمان, السعودية, السودان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    مسابقة صور الصحافة العالمية لعام 2018 - صورة بعنوان أزمة فنزويلا للمصور رونالدو شيميدت من فنزويلا، الفائزة بالمرتبة الأولى في فئة التصوير أخبار الحدث
    الفائزون بجائزة مسابقة "صور الصحافة العالمية لعام 2018"
    الرئيس دونالد ترامب متناقض في تغريداته!
    ترامب... كتابة التغريدات أم إطلاق الصواريخ
    خط أنابيب الغاز التيار التركي
    خط أنابيب الغاز "التيار التركي": حقائق وأرقام
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك