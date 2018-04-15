هندي يلقى هذه العقوبة في الإمارات بتهمة سخريته من النبي محمد

قضت محكمة في إمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة، بسجن رجل يحمل الجنسية الهندية، لمدة 3 أشهر، بتهمة استهزائه من النبي محمد.

© REUTERS / CHRISTOPHER PIKE قرار من حاكم دبي بشأن "المواطن الذي اشتكى"

وكان المتهم نشر صورة كاريكاتورية ساخرة من النبي محمد ، عبر حسابه على "فيسبوك"، في سبتمبر/أيلول 2017، ما جعل أحد زملائه من مقر عملهما، يأخذ نسخة من الرسوم إلى قسم الشرطة، وفقا لصحيفة " غلف نيوز " الإماراتية.

وتوجهت دورية الشرطة مع الرجل صاحب الشكوى إلى المشتبه فيه، وتم إلقاء القبض عليه، وفي ديسمبر/كانون الأول، أدانت محكمة دبي المدعى عليه بالسخرية من الإسلام ومن النبي محمد، وفرضت عليه غرامة قدرها 5000 درهم إماراتي.

ولكن طعن المتهم في الحكم الصادر ضده، أمام محكمة الاستئناف، وسعى إلى تخفيض عقوبته.

ورفض رئيس المحكمة، سعيد سالم بن سرم، استئناف المدعى عليه، وأيد فترة سجنه 3 أشهر، كما أنه تم تأكيد الغرامة الواقعة عليه 5000 درهم.

ووفقا لحكم الاستئناف، فإن المتهم، الذي أشار إلى أنه غير مذنب، سيتم ترحيله من البلاد بعد الانتهاء من عقوبته.

وقال صاحب الشكوى إن المدعى عليه نشر عبر حسابه على "فيسبوك"، صورة كاريكاتورية، تصور النبي بطريقة غير لائقة.

وقال: "أظهر لي زميلي، الذي التقط "سكرين شوت" لصفحة "فيسبوك" الخاصة بالمشتكى ضده الصورة، وكانت عبارة عن رسم كاريكاتوري لرجل يرتدي عمامة، ولباسا عربيا تقليديا، يُعرض بطريقة غير لائقة، وقد كتبت كلمة محمد تحت هذه الشخصية.

وتابع أن للصورة دلالات، تشير إلى أن الرسوم متورطة في أعمال غير لائقة.

وشهد أحد رجال الشرطة بأن الشاهد صحبهم إلى مكان العمل الموجود في الخليج التجاري، حيث تم القبض على المدعى عليه، وقال: "قمنا بمصادرة الهاتف الذي اعتاد على نشر الصورة المسرفة".

وقال المدعى عليه للادعاء، إنه شارك الصورة على "فيسبوك"، دون أن يعرف أن محتواها يحمل سخرية من النبي.

ويبقى حكم الاستئناف عرضة للطعن أمام محكمة النقض.