حاكم دبي يبدأ الحرب على الفساد بقرار جديد

أصدر حاكم دبي، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، الشيح محم بن راشد آل مكتوم، قانونا بإنشاء جهاز الرقابة المالية.

© REUTERS / CHRISTOPHER PIKE قرار من حاكم دبي بشأن "المواطن الذي اشتكى"

كما أصدر بن راشد مرسومين بتعيين سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، رئيسا للجهاز، وتعيين معالي عبد الله محمد سعيد غباش، مديرا عاما للجهاز، وفقا لصحيفة " البيان " الإماراتية.

ويحل الجهاز محل قانون دائرة الرقابة المالية وتعديلاته.

ويهدف جهاز الرقابة المالية الجديد، للرقابة على المال العام، من خلال التحقق من مشروعية وحسن التصرف في استخدامه وإدارته، ومن تنفيذ المهام والأنشطة المالية والإدارية والمحاسبية والتشغيلية والذكية في الجهات الخاضعة لأحكام القانون.

​كما أن الجهاز سيعمل على تعزيز وضمان المساءلة الفعالة، وممارسات الإدارة السليمة لدى تلك الجهات، والمساهمة في خلق بيئة محفزة للرقابة وإدارة المخاطر، تتميز بالشفافية والنزاهة، بالإضافة إلى تعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري، بشتى صوره ومظاهره وأساليبه.

وكان الشيخ محمد بن راشد قد فاجأ السعوديين، مساء أمس السبت 14 أبريل/ نيسان، وذلك قبل يوم من بدء القمة العربية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، والتي انطلقت اليوم الأحد، 15 أبريل.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، الشيخ محمد بن راشد وهو يتجول في مجمع "الظهران مول"، فيما التقط له متسوقون وزائرون صورا وفيديوهات.

وكان الشيخ محمد بن راشد وصل الظهران ممثلا لدولة الإمارات العربية المتحدة في القمة العربية التي ستقام اليوم، في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي، وكان في استقباله أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.