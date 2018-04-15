ملك السعودية يعلن تقديم 200 مليون دولار دعما لفلسطين

وقال العاهل السعودي، في افتتاح قمة جامعة الدول العربية، في مدينة الظهران، بشرق المملكة العربية السعودية: "تعلن المملكة العربية السعودية عن منحة بقيمة 150 مليون دولار لدعم ادارة الممتلكات الاسلامية في القدس"، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية

كما أطلق الملك سلمان اسم "قمة القدس" على القمة الـ29 لجامعة الدول العربية، وذلك "حتى يعرف العالم كله أن فلسطين وشعبها في قلب الاهتمامات العربية".

وجاء الإعلان عن الدعم، في الوقت الذي جدد فيه ملك السعودية انتقاداته لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتحويل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى المدينة المقدسة.

#القمة العربية في الظهران

الملك سلمان تبرع بمبلغ 150 مليون دولار دعماً للأوقاف الاسلامية في القدس التي تديرها الاردن. ملك الاْردن أكد في خطابه للقمة عَلى إستمرار الاْردن بدوره في رعاية وخدمة القدس والمقدسات الاخرى. كذب من قال وروّج بأن السعودية تزاحم الاْردن على رعاية القدس! pic.twitter.com/XCwC8cnVHi — صباح الخزاعي (@sabahalkhozai) April 15, 2018

​وأثارت هذه الخطوة غضبا شديدا بين الفلسطينيين والعالم العربي.

واحتلت إسرائيل بشكل رئيسي القدس الشرقية الفلسطينية عام 1967، وضمتها لاحقا، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

كما أعلن الملك سلمان عن تبرع بقيمة 50 مليون دولار لـ "الأونروا"، وهي وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين.

وتواجه المنظمة التي تقدم مساعدات لأكثر من ثلاثة ملايين شخص صعوبات مالية خطيرة بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أنها ستقطع تمويلها.

وفي منتصف مارس/ آذار، قالت الأونروا إنها لا تملك الأموال اللازمة لمواصلة العمل حتى الصيف.

وقال رئيس الأونروا، بيير كراهينبول، مؤخرا إن الوكالة تسعى للحصول على 441 مليون دولار لمواصلة العمل، لكن المانحين تعهدوا بمبلغ 100 مليون دولار فقط.