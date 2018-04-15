ترامب يدافع عن استخدامه عبارة "المهمة أنجزت" فيما يتعلق بالهجوم على سوريا

والعبارة ترتبط بتلك التي استخدمها الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن في عام 2003، خلال حرب العراق، والتي لاحقته لبقية فترة رئاسته.

وتابع "كنت أعلم أنهم سيستغلونها ولكني شعرت أنه تعبير عسكري رائع يمكن استخدامه مجددا. استخدموه كثيرا!".

​وتعرضت سوريا فجر أمس السبت 14 أبريل/ نيسان إلى قصف صاروخي شنته وحدات القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية، في وقت أعلنت القيادة العامة للجيش السوري أن الضربة الثلاثية، شملت إطلاق حوال 110 صواريخ باتجاه أهداف سورية في دمشق وخارجها، وأن منظومة الدفاع الجوي السورية تصدت لها وأسقطت معظمها.

كما أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن أكثر من 100 صاروخ مجنح للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وصواريخ جو أرض استهدف منشآت عسكرية ومدنية في سوريا، وبأنه تم استهداف المنشآت السورية من قبل سفينتين أمريكيتين من البحر الأحمر وطائرات تكتيكية فوق البحر المتوسط وقاذفات "بي-1 بي" من منطقة التنف.