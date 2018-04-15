قذائف "داعش" تقتل طفلة وتصيب 9 مدنيين في حي التضامن بالعاصمة دمشق

قتل وأصيب 10 مدنيين جراء اعتداءات إرهابية بعدد من القذائف أطلقها إرهابيو "داعش" -المحظور في روسيا- وسقطت على المنازل السكنية في حي التضامن بالعاصمة السورية دمشق.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy إصابة امرأة وطفلة في قصف صاروخي على حمص

وقال مصدر في قيادة شرطة دمشق لوكالة " سانا "، إن "التنظيمات الإرهابية، المنتشرة في مخيم اليرموك، أطلقت ظهر اليوم 7 قذائف هاون، سقطت على المنازل السكنية في حارة الجمعيات بحي التضامن ، ما أسفر عن استشهاد طفلة وإصابة 9 آخرين بجروح متفاوتة ووقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات".

وأصيب أمس الأول 4 مدنيين بينهم طفلان بجروح متفاوتة جراء اعتداءات إرهابية بـ 4 قذائف أطلقها إرهابيو تنظيم "داعش" على محيط دوار البطيخة في أطراف مخيم اليرموك بدمشق.

وتنتشر في مخيم اليرموك مجموعات إرهابية تتبع لتنظيم "داعش" التكفيري تتحصن ضمن المنازل السكنية للمدنيين وتعتدي على الأبنية السكنية في الأحياء المحيطة بالمخيم بقذائف الهاون والقذائف الصاروخية.