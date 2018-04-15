رد فعل ولي العهد لحظة وصول الملك سلمان (فيديو)

حرص ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على استقبال والده الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، بمقر انعقاد الدورة الـ29 لقمة العربية التي تستضيفها مدينة الظهران شرق المملكة.

وسارع الأمير الشاب العائد قبل يومين من جولة خارجية طويلة، إلى والده الملك ثم انحنى ليقبل يده.

اختتمت القمة العربية الـ29 جلستها الافتتاحية، التي بدأت بكلمة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. وتحدث خلالها الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير الكويت الشيخ صباح والرئيس الفلسطيني محمود عباس وملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى.

قال الملك سلمان، في كلمته الافتتاحية، إن "قضية فلسطنين هي قضيتنا الأولى وستظل هكذا" مستنكرا قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن القدس.

وعن الشأن اليمني، قال الملك سلمان: "نحمل الميليشيات الإرهابية التابعة لإيران استمرار الأزمة والمعاناة الإنسانية في اليمن ونرفض تدخلات طهران السافرة في الشؤون العربية".

وقال الملك سلمان في تغريدة على "تويتر": "تسعد المملكة العربية السعودية، باجتماع الأشقاء في قمة الظهران التي تتضافر فيها الجهود والنوايا الصادقة لوحدة الرؤى، والتعامل مع كل التحديات، بالقوة والإرادة والتنسيق المشترك".