وزير خارجية المغرب: لا صوت للعرب في الأزمة السورية

وتعليقا على الضربات التي نفذتها دول غربية أمس ضد أهداف تابعة للحكومة السورية، زعم أنها تحوي أسلحة كيميائية، قال بوريطة إن "المملكة المغربية أصدرت قرارا أمس أكدت فيه… أن لا أحد يمكن أن يقبل استعمال أسلحة كيميائية، ضد مدنيين أبرياء، لكن في نفس الوقت لا أحد ممكن أن يتصور أن الحل في سوريا ممكن أن يكون عسكريا".
وتعاني سوريا، منذ آذار/مارس 2011، نزاعا مسلحا تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي لتنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما "داعش" و"جبهة النصرة" (المحظوران في روسيا)، واللذان تصنفهما الأمم المتّحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية. وأدى النزاع لنزوح الملايين داخل سوريا وخارجها.
ونفذت الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، فجر أمس السبت، هجوما صاروخيا على سوريا ردا على الهجوم الكيميائي المزعوم في الغوطة الشرقية، والذي نفت السلطات السورية مسؤوليتها عنه بشكل قاطع. وذكرت السلطات السورية مراراً أن جميع المخزونات من المواد الكيميائية قد تم إخراجها من سوريا تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
ورفض مجلس الأمن، أمس السبت، مشروع قرار روسي دعا لإدانة الضربات.
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