الملك عبد الله يستقبل رئيس النمسا الثلاثاء المقبل

يبدأ الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، يوم الثلاثاء المقبل 17 أبريل/ نيسان، زيارة إلى الأردن يطلق خلالها منتدى الأعمال الأردني النمساوي، بمشاركة رجال وسيدات أعمال من كلا البلدين.

© AFP 2018 / Ben Stansall النمسا مستعدة للتوسط في الصراع بين روسيا والغرب على خلفية "قضية سكريبال"

عمان – سبوتنيك . وأفادت نشرة رسمية صادرة عن الديوان الملكي الأردني، اليوم الأحد 15 أبريل، أن الرئيس النمساوي، يبدأ يوم الثلاثاء المقبل، زيارة رسمية إلى المملكة تستمر 3 أيام، يجري خلالها مباحثات مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ، تتناول علاقات الصداقة التاريخية التي تربط بين البلدين، وسبل توسيع التعاون الثنائي، إضافة إلى التطورات الإقليمية الراهنة.

ويطلق الرئيس النمساوي، خلال الزيارة، التي تعد الأولى له إلى المنطقة، ويرافقه فيها عدد من كبار المسؤولين ووفد اقتصادي، منتدى الأعمال الأردني النمساوي، بمشاركة رجال وسيدات أعمال من كلا البلدين.

وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين الأردن والنمسا تأسست عام 1956، وبلغت قيمة الاستثمارات النمساوية في الأردن عام 2015، نحو 10 مليون دولار.

وأسهمت النمسا حتى العام 2015، بمقدار 633.000 دولار لدعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.



