مقتل وإصابة 5 برصاص حرس الحدود السعودي في صعدة

سقط ثلاثة قتلى وجريحان، اليوم الأحد، برصاص حرس الحدود السعودي في محافظة صعدة اليمنية الحدودية مع السعودية، وغارة لطيران التحالف على محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وأفاد مصدر محلي في محافظة صعدة لوكالة "سبوتنيك" "بأن حرس الحدود السعودي فتحوا نيران أسلحتهم مساء اليوم الأحد على مديرية منبه الواقعة على الشريط الحدودي، ما أدى إلى مقتل شخصين.

© AP Photo / Yassir Hassan لأول مرة منذ تحريرها... العاصمة عدن تعلن عن نبأ سار لشعب اليمن

على صعيد آخر، قُتلت طفلة وأصيبت امرأتان بغارة لطيران التحالف على محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وذكر مصدر محلي في محافظة حجة لوكالة "سبوتنيك" أن طيران التحالف شن غارة على منزل في منطقة العطن بمديرية بكيل المير، أسفرت عن مقتل طفلة وإصابة امرأتين هما أمها وأختها.

وأشار إلى أن الغارة أدت أيضاً إلى إلحاق أضرار كبيرة بمنزلهم، مضيفاً أن طيران التحالف استهدف بـ 7 غارات منطقة المزرق في مديرية حرض بذات المحافظة.

وكان رجل وامرأة قتلا اليوم بغارة لطيران التحالف على سيارة في منطقة الأبطح بمديرية قارة شمال حجة.

وتقود السعودية، منذ 26 آذار/ مارس 2015، تحالفا عسكريا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي جماعة أنصار الله، والذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها صنعاء منذ 21 أيلول/أيلول 2014.

وأسفر النزاع عن مقتل وجرح مئات الآلاف، في الوقت الذي تشير فيه الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.

وتتهم السعودية وعدد من الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية والدول الغربية إيران بتمويل إطلاق الصواريخ الباليستية من جانب الحوثيين باتجاه الأجواء السعودية. كما تتهم إيران بالتدخل في شئون دول المنطقة وضرب استقرارها بدعم الطوائف الشيعية، وهو ما تنفيه إيران.