حقيقة "الغارة" الإسرائيلية على ريف حلب الجنوبي مساء أمس

ووفقا للمعلومات فإن وحدات الهندسة فضلت تفجير تلك العبوات والألغام في ظل صعوبة تفكيكها كونها كانت مزروعة و "ملغمة" بطريقة معقدة منذ فترة طويلة من الزمن.
وأفادت مصادر أهلية من ريف حلب الجنوبي لـ"سبوتنيك"، بأن أصوات الانفجارات استمرت إلى وقت متأخر من ليلة أمس، أي إلى ما بعد الإعلان عن الضربة المزعومة بأكثر من ساعة، ما يعزز من تأكيد عدم صحة الأخبار المتداولة بشكل قاطع.
وكانت وسائل إعلام ومواقع للتواصل الاجتماعي "المعارضة" للحكومة السورية، ليلة أمس، قد غصت بأخبار متواترة أفادت باستهداف الطيران الحربي الإسرائيلي مواقعا للجيش الإيراني في منطقة جبل عزان بريف حلب الجنوبي.
وفي السياق ذاته، نفى الإعلام الحربي التابع لـ"حزب الله"، كل ما تم تداوله عن موضوع الضربة الإسرائيلية، مؤكدا أن الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا.
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