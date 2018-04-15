سيناتور روسي: موسكو لم تورد تقنيات الغرض المزدوج إلى سوريا

وذكر سيريبرينيكوف أن روسيا مستعدة لدفعة عقوبات أخرى، مع أنه هناك القليل من الخير. وأضاف: "إنها صعبة علينا، وهي تلحق أضراراً أكبر بالولايات المتحدة وأوروبا".
وقالت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي، إن بلادها ستوقع عقوبات جديدة على روسيا، غدا الاثنين 16 أبريل / نيسان، على خلفية دعمها للرئيس السوري بشار الأسد.
وأوضحت أن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، سوف يعلن العقوبات الاثنين، إن لم يكن قد أعلنها بالفعل، مشيرة إلى أن العقوبات تستهدف أية شركات تتعامل مع المعدات المتعلقة بالأسد والسلاح الكيميائي.
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