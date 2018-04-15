سيناتور روسي: موسكو لم تورد تقنيات الغرض المزدوج إلى سوريا

أعلن نائب رئيس لجنة مجلس الاتحاد لشؤون الدفاع، يفغيني سيريبرينيكوف، أن روسيا لم تورد لسوريا تقنيات الغرض المزدوج، وأن اتهامات الولايات المتحدة غير صحيحة.

© Sputnik . Hassan Hashem روسيا تدعو لعقد اجتماع استثنائي للمجموعة المختصة بوقف إطلاق النار في سوريا

موسكو — سبوتنيك . وقال سيريبرينيكوف لوكالة " سبوتنيك " اليوم الأحد 15 أبريل / نيسان، معلقا على إمكانية فرض عقوبات جديدة على روسيا من قبل الولايات المتحدة: "روسيا لم تورد قط أي تقنيات الغرض المزدوج، واتهامات الولايات المتحدة غير صحيحة وكاذبة".

وذكر سيريبرينيكوف أن روسيا مستعدة لدفعة عقوبات أخرى، مع أنه هناك القليل من الخير. وأضاف: "إنها صعبة علينا، وهي تلحق أضراراً أكبر بالولايات المتحدة وأوروبا".

وقالت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي، إن بلادها ستوقع عقوبات جديدة على روسيا، غدا الاثنين 16 أبريل / نيسان، على خلفية دعمها للرئيس السوري بشار الأسد.

وأوضحت أن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، سوف يعلن العقوبات الاثنين، إن لم يكن قد أعلنها بالفعل، مشيرة إلى أن العقوبات تستهدف أية شركات تتعامل مع المعدات المتعلقة بالأسد والسلاح الكيميائي.