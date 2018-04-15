الجيش السوري يشتبك مع مسلحين على محور جمعية الزهراء في ريف حلب الغربي

© Sputnik . Zaher Tahhan المجموعات المسلحة تستهدف جمعية الزهراء وجامعة حلب بالرصاص المتفجر

وأشار المصدر لمراسل " سبوتنيك " إلى أن وحدات من الجيش العربي السوري تتعامل مع سيارات لمسلحين تابعين لما يسمى بـ"حركة نور الدين الزنكي".

وعن نوعية الأسلحة المستخدمة من قبل الجيش بين المصدر استخدام الرشاشات من العيار المتوسط 23 و 14.5 مم. موضحا أن وحدات الجيش قامت برصد حركة المسلحين وبدأت بالتعامل معها منذ قليل.

وكشف المصدر أن تعامل الجيش بدأ برمايات خفيفة وسرعان ما كثف نيرانه الرشاشة باتجاه سيارات "حركة نور الدين الزنكي" دامت حتى هذه اللحظة أكتر من ساعة على المحور الغربي لمدينة حلب.

ووصف المصدر العسكري لـ"سبوتنيك" ما قام به عناصر "الزنكي" بأنه محاولة لجس نبض جاهزية وحدات الجيش السوري المتمركزة في محور "جمعية الزهراء"، فكان هناك على الفور الرد والتعامل مع الموقف بشكل حازم وسريع. على حد تعبير المصدر.