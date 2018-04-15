لأول مرة في تاريخه... الحزب الحاكم في سوريا يوقع اتفاقية مع حزب محافظ

وقع حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم في سوريا اتفاقية مع حزب روسي محافظ، تعد الأولى في تاريخ الحزب ذي التوجهات اليسارية.

© AP Photo / SANA مجلس قومي لحزب البعث العربي الاشتراكي محل القيادة القومية للحزب

واستقبلت قيادة الحزب، السبت 14 أبريل / نيسان، وفدا من حزب روسيا الموحدة الحاكم في روسيا، وتم توقيع اتفاقية للتعاون الثنائي بين الحزبين.

والتقى الوفد الروسي خلال زيارته مع الأمين المساعد لحزب البعث المهندس هلال هلال، كما التقى رئيس مجلس الشعب السوري حمودة الصباغ، بالإضافة إلى لقاء رئيس الوزراء السوري عماد خميس.

والتقى الوفد، أمس الأحد، الرئيس السوري بشار الأسد، وتناول اللقاء تطوير العلاقات السورية-الروسية على كافة الأصعدة.

تأتي هذه الزيارة بعد ساعات قليلة من العدوان الثلاثي (الأمريكي – البريطاني – الفرنسي) على سوريا، التي جرت فجر السبت.

وتأتي زيارة الوفد الروسي في سياق تطوير العلاقات السورية — الروسية، وعدم حصرها في مجال التعاون العسكري والسياسي، ليشمل مجالات أخرى، كالتعاون البرلماني الذي يؤسس للتعاون في مجالات الصناعة والزراعة والطاقة وكل ما يخدم خطة إعادة الإعمار في سوريا.