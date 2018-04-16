قيادي بـ"أنصار الله" يكشف حقيقة سيطرة التحالف على سوق الملاحيظ في صعدة

قال توفيق الحميري، عضو اللجنة الثورية لـ"أنصار الله"، إن ما أورده إعلام التحالف حول سيطرتهم على سوق الملاحيظ بمحافظة صعدة الحدودية مع السعودية عار تماما من الصحة.

© REUTERS / Naif Rahma مقتل وإصابة 5 برصاص حرس الحدود السعودي في صعدة

وأضاف الحميري، في اتصال مع " سبوتنيك "، اليوم الاثنين 16 أبريل / نيسان، إن سوق الملاحيظ في محافظة صعدة ، الذي يتحدثون عنه بعيد تماما عن المعارك الدائرة في هذا التوقيت في جيزان ونجران بالأراضي السعودية، مؤكدا أن معارك قوية تدور منذ ساعات في تلك المناطق.

وتابع عضو اللجنة الثورية، أن تلك الأخبار تأتي في إطار الحرب الإعلامية، التي تهدف إلى خلق نوع من القلق الداخلي، لكننا نتعامل مع الواقع على الأرض بكل شفافية ولا تستخدم تلك الأساليب والشائعات وهو ما أوجد لدى الجميع ثقه في كل ما يصدر عنا.

وتقود السعودية، منذ 26 مارس / آذار 2015، تحالفا عسكريا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة جماعة "أنصار الله"، الذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.

وأسفر النزاع عن مقتل وجرح مئات الآلاف، في الوقت الذي تشير فيه الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.