قيادي بـ"أنصار الله" يكشف حقيقة سيطرة التحالف على سوق الملاحيظ في صعدة

وتابع عضو اللجنة الثورية، أن تلك الأخبار تأتي في إطار الحرب الإعلامية، التي تهدف إلى خلق نوع من القلق الداخلي، لكننا نتعامل مع الواقع على الأرض بكل شفافية ولا تستخدم تلك الأساليب والشائعات وهو ما أوجد لدى الجميع ثقه في كل ما يصدر عنا.
وتقود السعودية، منذ 26 مارس / آذار 2015، تحالفا عسكريا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة جماعة "أنصار الله"، الذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.
وأسفر النزاع عن مقتل وجرح مئات الآلاف، في الوقت الذي تشير فيه الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.
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