السعودية تكشف سبب اختيار الظهران لعقد القمة العربية

كشفت المملكة العربية السعودية، حقيقة ما تردد بشأن أن اختيار مدينة الظهران لانعقاد القمة العربية جاء بسبب تهديد صواريخ جماعة "أنصار الله" لمناطق أخرى في المملكة على غرار العاصمة الرياض.

© Photo / المكتب الإعلامي للجامعة العربية كلمات القادة العرب في الجلسة الافتتاحية للقمة الـ29

ونفى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب القمة، مساء أمس الأحد، هذه الأنباء. وأوضح: " اختيار المنطقة لا علاقة له بصواريخ الحوثيين والتي يمكن أن تصل إلى مدينة الظهران ، بل وقع الاختيار على الظهران باعتبارها الأنسب لتنقل الزعماء العرب بين مقر انعقاد القمة، والمنطقة التي تشهد مناورات درع الخليج".

يذكر أن مناورات درع الخليج ستختتم، اليوم الاثنين، بحضور عدد من الزعماء العرب في منطقة الجبيل القريبة من مدينة الظهران حيث عقدت القمة العربية.

وبالنسبة للأزمة الخليجية مع قطر، قال الجبير، إن أزمة قطر لم تناقش في القمة العربية لأنها مسألة غير مهمة ولها إطارها الخاص الذي تبحث فيه.

وأوضح وزير الخارجية السعودي أن أزمة قطر مع دول الخليج ومصر مشكلة بسيطة ستبحث ضمن هذا الإطار، وحلها مرتبط باستجابة قطر لشروط دول المقاطعة، وأكد أن قطر لا تتعامل كدولة صديقة بدليل التسجيلات الموثقة لتآمرها مع القذافي لزعزعة استقرار المملكة وهو ما يثبت أنها متورطة بالإخلال بأمن المملكة، وبالتالي هي لم تتصرف كدولة صديقة.

واختتمت القمة العربية أعمالها، مساء أمس الأحد، في مدينة الظهران، شرقي السعودية، بحضور ممثلي 21 دولة، بينهم 16 قائدا وزعيما عربيا، فيما غاب عنها ستة زعماء لأسباب مختلفة بينهم أمير قطر الذي شاركت بلاده بمندوبها الدائم لدى الجامعة العربية.