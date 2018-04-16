بعيدا عن الرسميات... هكذا اجتمع بن سلمان وبن زايد والسيسي (صورة)

نشر سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي السعودي صورة لمائدة عشاء جمعت القاة العرب المشاركين في القمة العربية التي عقدت بالظهران في المملكة العربية السعودية، والتي اختتمت أعمالها مساء أمس الأحد.

© REUTERS / HANDOUT صورة للملك سلمان في القمة العربية تنال إعجاب المغردين

وضمت الصورة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والملك حمد بن عيسى ملك البحرين، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، والشيخ محمد بن راشد حاكم دبي، ونائب رئيس مجلس الوزراء، منصور بن زايد، ومستشار الأمن الوطني طحنون بن زايد، وتركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة في السعودية، بالإضافة إلى سعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي واللواء عباس كامل القائم بأعمال رئيس المخابرات المصرية. ولاقت الصورة إعجاب المغردين العرب وتفاعلوا معها.

واختتمت، مساء الأحد، بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي في الظهران، أعمال القمة العربية العادية الـ29 والتي أطلق عليها " قمة القدس"، وعقدت برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

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