السفير الإسرائيلي الجديد لدى الأردن يصل إلى عمان ويبدأ عمله اليوم

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بدء عمل السفير الإسرائيلي الجديد لدى الأردن، أمير فايسبرود، اليوم الاثنين، من السفارة الإسرائيلية في عمان، وذلك بعد إغلاقها على خلفية قيام حارس أمن السفارة بقتل مواطنين أردنيين اثنين في تموز/يوليو الماضي.