الإمارات تعلق على غياب أمير قطر عن قمة الظهران

علقت الإمارات على غياب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن القمة العربية التي عقدت، أمس الأحد، في مدينة الظهران السعودية.

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، على صفحته في "تويتر": "غياب أمير قطر عن حضور قمة الظهران نتيجة طبيعية ومؤسفة لسياسة المكابرة التي اتبعتها الدوحة منذ بدء أزمتها".

وأضاف: "غياب الحكمة مستمر ومعه تستمر العزلة والتهميش، ولن يعوض ذلك الإعلام وشركات العلاقات العامة والولاءات المشتراة".

غياب أمير قطر عن حضور قمة الظهران نتيجة طبيعية، ومؤسفة، لسياسة المكابرة التي إتبعتها الدوحة منذ بدأ أزمتها، غياب الحكمة مستمر ومعه العزلة والتهميش، ولن يعوض ذلك الإعلام وشركات العلاقات العامة والولاءات المشتراة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) April 16, 2018

وعقدت في مدينة الظهران شرقي السعودية، أمس الأحد 15 أبريل/نيسان، القمة العربية الـ29، والتي أطلق عليها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز "قمة القدس".