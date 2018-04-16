مركز المصالحة الروسي مستعد لتقديم مواصلات وحراسة لخبراء منظمة حظر الكيميائي في سوريا

أعلن رئيس المركز الروسي لمصالحة أطراف النزاع في سوريا، يوري يفتوشينكو، اليوم الاثنين، استعداد المركز لتقديم مواصلات خاصة وحراسة من الشرطة العسكرية لخبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا.