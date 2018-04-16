إطلاق اسم جديد على قطر

وسمى القحطاني قطر بـ"الشق الشرقي من جزيرة سلوى" و"قطر سابقا"!

وقال، في معرض تعليقه على صورة جمعت رؤساء الوفود العربية المشاركة في قمة الظهران،على "تويتر" حيث وصف ممثل قطر بممثل الشق الشرقي لـجزيرة سلوى، وبأنه يجلس "منبوذا لوحده في أقصى يمين الصورة".

ممثل الشق_الشرقي ل #جزيرة_سلوى (قطر سابقًا) في القمة العربية منبوذًا لوحده في أقصى يمين الصورة. كل الحضور رؤساء دول ووزراء ورؤساء وفود يتبادلون الكلام الودي ومشاعرهم الأخوية إلا هو، يُكلم نفسه، وبين عينيه أيدي #تنظيم_الحمدين الملطخة بدماء الشعوب. #يادليم_قل_له_هلا pic.twitter.com/QhwLejAdej — سعود القحطاني (@saudq1978) April 15, 2018

​وانطلقت القمة العربية، أمس الأحد، بحضور 16 زعيم دولة ما بين رؤساء وملوك وأمراء وغياب 6 زعماء لأسباب مختلفة من أبرزهم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي يغيب لأول مرة عن قمة عربية منذ توليه مقاليد الحكم، يونيو / حزيران 2013.