تسجيل
12:55 16 أبريل/ نيسان 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    ترامب

    خبراء: وزير الدفاع أنقذ أمريكا من "تهور" رئيسها

    © AP Photo / Susan Walsh
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أبرزت الصحف الأمريكية، خلال اليومين الماضيين، تفاصيل مشادات وقعت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير دفاعه جيمس ماتيس. وتكشف الصحف الأمريكية أن ترامب أراد أن تستمر الضربة الأمريكية البريطانية الفرنسية لفترة أطول، وهو ما عارضه ماتيس.

    وحسب ما تم نشره، عارض وزير الدفاع الأمريكي فكرة ترامب، بشأن استمرار الضربة العسكرية في سوريا ليومين، وأن تمتد لتشمل الرعايا الروس والإيرانيين هناك، مستخدما عبارة "لا بد أن يدفعوا الثمن"، مصارحا رئيسه "ترامب" بأنه سيعرض الولايات المتحدة لخطر الحرب، لأن روسيا لن تصمت على مقتل فرد واحد من رعاياها في سوريا.

    ويعلق أستاذ العلاقات الدولية والمحلل السياسي عبدالفتاح أبو حجاب، على ما نشرته الصحف الأمريكية، قائلا إن وزير الدفاع جيمس ماتيس لم يتصرف بالحس العسكري فقط، وإنما اضطر أيضا إلى التعامل بشكل سياسي مع الأمر، لأنه وجد أنه في مواجهة رئيس لا يفقه أي شيء في أمور السياسة، ومستعد لرمي بلاده في آتون ملتهب، لمجرد إرضاء نزواته.

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
    © REUTERS / REUTERS/Carlos Barria
    صحيفة: ثلاثة خيارات كانت عند ترامب لضرب سوريا والجيش الروسي كان هدفا ...

    وأضاف أبو حجاب، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين 16 إبريل/ نيسان 2018، أن "ترامب يريد أن يقدسه الجميع باعتباره رئيس أقوى دولة في العالم، وبالتالي فهو سيكون أقوى رجل في العالم، وفي سبيل الحصول على هذا اللقب، لا مانع من أن يزج ببلاده في حرب ضد روسيا، يدرك الجميع أنها ستكون حربا عالمية، المهم أن يرضي أمراضه النفسية".

    ولفت المحلل السياسي المصري، إلى أن الجميع يعرفون أن جيمس ماتيس اضطر إلى إلغاء أوامر الرئيس ترامب بشن هجمات عسكرية على سوريا مساء يوم الخميس الماضي، وكان أكثر العسكريين الأمريكيين تحفظا على تولي ترامب ملف كهذا، رغم كونه الرئيس، خاصة بعدما أعلن الأخير عن نيته ضرب سوريا في الساعة التاسعة صباحا، معلنا موعد ضربة يفترض أن تكون مفاجئة، ما اضطره لتغيير الموعد.

    أما السياسي السوري الدكتور سعد القصير، فإنه يرى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتعامل في الملفات الدولية كما لو كان يتحكم في لعبة أطفال يملكها، ولا يريد للأطفال الآخرين أن يلعبوا بها، ويتصرف بطرق صبيانية، متخيلا أن نفوذه كرجل أعمال يرأس دولة عظمى، سيحميه من القصف الروسي إذا أسقط ضحايا روس.

    ويوضح القصير، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن جيمس ماتيس تمكن من حماية الولايات المتحدة من تهور دونالد ترامب، الذي كان من الممكن أن يقود بلاده إلى حرب عالمية، سيدفع الأمريكيون فاتورتها كاملة، خاصة أن دول الخليج التي تدعم أمريكا الأن لن تجرؤ على مساندتها في هذه الحرب، خوفا على مصالحها واقتصاداتها ونفوذها.

    وأكد الأمين العام المساعد لاتحاد القوى السورية، أن معارك ترامب مع المسؤولين في إدارته، التي تؤدي به كل عدة أشهر إلى الإطاحة بعدد من القيادات في الإدارة الأمريكية، وبعضهم من المقربين إليه، سوف تقوده في النهاية إلى مصير أسود، لن يكون في صالحه، ولن ينتهي بالتقاعد أو الاستقالة كما يتصور البعض، فقد يقوده الأمر إلى المحاكمة والعزل.

    الجنرال جيمس ماتيس
    © AP Photo / Matt Dunham
    ماتيس: البنتاغون لا يملك أدلة على استخدام السارين أو الكلور في دوما

    وعن الضربة التي وجهها ترامب إلى سوريا، قال القصير إن السوريين اعتبروا أنفسهم منتصرين في هذه الهجمة، فمن بين 103 صواريخ تمكنت الدفاعات الجوية السورية من إسقاط 71 صاروخا، وهو رقم كبير جدا، جعل الأمريكيون يدركون أنهم يواجهون قوة لا يجب الاستهانة بها، كما أنها وضعت ترامب في موقف حرج، لأنه اعتمد على معلومات غير صحيحة أبرزت له ضعف الجيش السوري.

    وأشار السياسي السوري إلى أن هناك شكوك قوية في القوى العقلية للرئيس الأمريكي، وهذه ليست اتهامات من جانبنا للرجل، وإنما هي تقارير منشورة في عدد من وسائل الإعلام الأمريكية، التي تطالب بتوقيع الكشف الطبي عليه، لبيان مدى سلامة عقله وملائمته لمنصبه كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، لذلك هناك حاجة إلى أن يكون بجواره أشخاص عاقلون يكبحون جماح قراراته المتهورة، حسب قوله.

    وكان مسؤولون بالبيت الأبيض، قالوا إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طلب أن يشمل الهجوم على سوريا القوات الروسية والإيرانية. وأكد المسؤولون أن ترامب لم يكن راضيا عن الخيارات العسكرية التي قدمها له العسكريون بشأن الضربة ضد سوريا، حسب صحيفة وول ستريت جورنال.

    وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن ترامب — خلال اجتماعه بوزير الدفاع الأمريكي — ضغط لأجل هجوم شرس "لا يعاقب النظام السوري فسحب، بل رعاته الروس والإيرانيين".

    وأراد الرئيس الأمريكي أن تدفع "روسيا ثمن دعمها للنظام السوري"، وطالب وزير دفاعه بتوسيع "حدود الهجوم"، لكن ماتيس رفض لأن الإدارة الأمريكية تفتقر إلى "أية استراتيجية في سوريا، كما أن الضربات العسكرية قد تؤدى إلى صدام مع روسيا وإيران"، حسب المصادر.

    انظر أيضا:

    الاتحاد الأوروبي مستعد لتمويل إعادة إعمار سوريا ولكن بشروط
    بعثة روسيا لدى حظر الأسلحة الكيميائية: واشنطن تحاول تقويض سلطة المنظمة في سوريا
    مركز المصالحة الروسي مستعد لتقديم مواصلات وحراسة لخبراء منظمة حظر الكيميائي في سوريا
    الخارجية الألمانية: ألمانيا تتوقع من روسيا مساهمة بناءة في تسوية الصراع في سوريا
    نائب رئيس الحكومة التركية: سياسة تركيا في سوريا لا تدعم دولة محددة
    الخارجية الصينية: الضربة على سوريا انتهاك للقانون الدولي
    صحيفة: ثلاثة خيارات كانت عند ترامب لضرب سوريا والجيش الروسي كان هدفا ...
    الكلمات الدلالية:
    أخبار ترامب, أخبار العالم, أخبار سوريا, وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس, الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, العالم العربي, العالم, سوريا, الولايات المتحدة الأمريكية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    مسابقة صور الصحافة العالمية لعام 2018 - صورة بعنوان أزمة فنزويلا للمصور رونالدو شيميدت من فنزويلا، الفائزة بالمرتبة الأولى في فئة التصوير أخبار الحدث
    الفائزون بجائزة مسابقة "صور الصحافة العالمية لعام 2018"
    الرئيس دونالد ترامب متناقض في تغريداته!
    ترامب... كتابة التغريدات أم إطلاق الصواريخ
    خط أنابيب الغاز التيار التركي
    خط أنابيب الغاز "التيار التركي": حقائق وأرقام
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك